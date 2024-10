Henn: vastase klass on paratamatu, aga mängule peab alati tulema lootusega

"Alustasime hästi, võib-olla veidi imelik öelda, aga peale nende kahe värava me neil esimesel poolajal väga palju võimalusi ei lasknud tekitada," sõnas Henn esmaspäevase, Rootsi 3:0 võiduga lõppenud mängu avapoolaja kohta.

"Püsisime päris hästi, nad küll hoidsid palli ja üritasid meie liinide vahel kombineerida, aga selliseid selgeid võimalusi nad ei loonud ja meil olid seevastu mõned lubavad pallivõitmised. See näitab aga ka vastase klassi, nad kasutasid oma poolvõimalused ära," tõdes Henn. "Väga kõrge klassiga võistkond, nad ei andnud meile üldse ruumi ja sellest ka meie kohati lihtsad pallikaotused. Rootsi pani meid kõrge surve alla, ei tahtnud lasta meil palli hoida."

Rootsi tuli Tallinnasse mängijatega Inglismaa, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigadest, sealjuures jäid erinevatel põhjustel kõrvale näiteks Alexander Isak, Emil Forsberg, Jens Cajuste, Viktor Claesson ning mehed AS Roma, Aston Villa, Tottenham Hotspuri ja Celta Vigo nimekirjast.

"Vastase klass on paratamatu, aga sinna vastu midagi teha... lootma peab, klassiga neid üle mängida on keeruline," tunnistas Eesti peatreener. "Võimalus on esimesel poolajal ise ära lüüa ja siis neid hoida nulli peal, loota. Siia juurde, et igapäevaselt üritada klubides mängijate taset tõsta. Muudmoodi on keeruline. Loomulikult annan aru, et vastane oli väga kõrgest klassist, praegu meie jaoks liiga tugev, aga lootma peab. Alati peab tulema mängule plaaniga, lootusega," lisas ta.

Tallinnas jäi seekord Eesti saagiks kolm punkti, kui nädala lõpus oldi Aserbaidžaanist üle 3:1. Sealjuures lõpetas Eesti koondis ametlikes mängudes enam kui kaks aastat kestnud võidupõua.

"See on oluline, et saime punktid, korraliku mängupildi. Oleme löönud väravaid. See on kindlasti tähtis, pluss on koondiseringiga liitunud mängijaid; need kes on olnud piiri peal, on saanud nüüd mängida. Uute mängijate lisandumine on ka tähtis, oleme natuke koosseisu värskendanud," sõnas Henn.