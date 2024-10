Mets: Rootsi on meist lihtsalt mõned sammud eespool

"Väga raske mäng," kinnitas Mets kohtumise järel ERR-iga rääkides. "Vastane demonstreeris ikkagi oma klassi: väga head positsioonivalikud, väga head liikumised. Selge mänguplaan, mis tõi neile edu. Arvan, et Rootsi on meist praegu lihtsalt mõned sammud eespool."

Mets ise pääses kohe mängu alguses nurgalöögiolukorras peaga löögile, aga matš oli siiski tervikuna 19 pealelööki teinud Rootsi kindla kontrolli all. Kaks väravat lõi Strasbourg'i mängija Sebastian Nanasi, ühe tabamuse lisas ka koondiste esimeses omavahelises mõõduvõtus eestlasi kollitanud Viktor Gyökeres.

"Kindlasti andsime endast kõik. Must töö, mida teie võib-olla väljakult nii ei näe, need väiksed meetrid siia-sinna, mis sööduliine proovime kinni panna ja duelle võita: see mäng seisis tervenisti minu ees, mul oli küllaltki hea ülevaade ja võin siiralt öelda, et meeskond andis endast kõik," kinnitas Mets.

Eesti jättis oktoobrikuises koondiseaknas koju kolm punkti, kui alistas reedel Tallinnas Ioan Yakovlevi, Vlasi Sinjavski ja Rocco Robert Sheini väravatest 3:1 Aserbaidžaani koondise. Kuu aja pärast sõidetakse samale vastasele külla.

"Sisimas ikkagi lootsime ka Rootsi vastu mingit tulemust teha," sõnas Mets. "Seda näitas ka mängu algus, esimesed 20 minutit pakkus meile varianti, aga meie klass ei olnud kahjuks selline, et nendest poolvõimalustest värav lüüa ja teha sellest väga huvitav mäng. Kui tervet laagrit silmas pidada, siis miinimumeesmärgi tegime ära. Meie jaoks oli esmatähtis Aserbaidžaani võita ja sellega saime hakkama."