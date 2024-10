Taas raske tööpäeva saanud Hein: Rootsil on väga-väga võimas võistkond

"Väga raske sõnu leida. Väga suur pettumus," kinnitas Eesti esiväravavaht Karl Jakob Hein pärast lõpuvilet. Kui viis nädalat tagasi tegi Rootsi Stockholmis Heina väravale 33 pealelööki, millest raami läks 11, oli Tallinnas Rootsi pealelöökide arv 19, neist raamidesse kümme.

"Kahjuks oli väga raske mäng, Rootsi tekitas jälle väga palju võimalusi. Peame tegema analüüsi, et sellised mängud ei juhtuks. Proovisime küll, aga peame Rootsile krediiti andma, neil on väga-väga võimas võistkond, palju kvaliteeti, mängivad modernset, vastastele rasket jalgpalli," kinnitas Hein.

"Kindlasti andsime maksimumi. Võib-olla tundub mängupildist, et me ei teinud seda, aga selge on, et igaüks võitles, nagu jaksas. Oli kehv päev, vastased panid väga kõva surve peale. Me proovisime igal juhul, püssi põõsasse ei visanud, aga mängupilt kujunes ühepoolseks," tõdes Eesti esikinnas.