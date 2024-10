Spordimuuseum kaasab Kuulsuste Halli liikmete valimisel taas spordihuvilisi

Alanud on rahvahääletus uute isikute lisamiseks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli, mis austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ning taustajõude.

Juba viiendat aastat järjest valitakse Eesti Spordi Kuulsuste Halli silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi. Alates esmaspäevast saavad taaskord kõik huvilised esitada kandidaate kahes kategoorias: sportlasi, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat ja spordi mõjutajaid (treener, spordiajakirjanik või –ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

Eelmisel ehk 2023. aastal lisandusid kuulsuste halli rahva kaasabil viis Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest. Sportlaste kategoorias lisandusid kettaheitja Gerd Kanter, purjetajad Tõnu ja Toomas Tõniste ning maadleja August Neo. Spordi mõjutajana osutus valituks korvpallitreener Edgar Naarits.

"Eesti Spordi Kuulsuste Hall on tunnustus suurimatele spordisangaritele ja nendele, kes on spordi edendamisel teinud hindamatut tööd," selgitab spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "Taas on rahval võimalus anda oma panus, esitades kandidaadi, kes väärib kohta nende hulgas ning kes aitavad tugevdada Eesti spordi pärandit ja innustada uusi tippe." lisab ta.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ootab kandidaate kuulsuste halli lisamiseks kuni 13. oktoobrini. Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal muuseumi lahtiolekuaegadel.