Horse Show MK-etapil võidutses lätlane, Lehtsaar kaheksas

Pühapäeval tõmmati joon alla tipptasemel ratsaspordivõistlusele Tallinn International Horse Show, kui takistussõidu maailma karika etapil võidutses Unibet Arenal Läti esindaja Kristaps Neretnieks. Berit Lehtsaar ja C Qastania teenisid kaheksanda koha.

Ka reedel 140 cm takistustega võistluse võitnud olümpiasportlane Neretnieks ning tema ratsu Quintes läbisid avaringi ilma ühegi veata ajaga 72,68, teenides sellega kindla koha ümberhüpetel. Ainsa eestlasena osales ümberhüpetel Berit Lehtsaar ja ratsu C Qastania, kes läbisid avaringi ajaga 73,50.

Neretnieks näitas ümberhüpetel taset, kui ei sooritanud ühtegi viga, lõpetades ajaga 36,83. Teise koha teenis Usbekistani sportlane Abdurakhmon Abdullaev, kes lõpetas Go Four It B-ga ajaga 38,12, esikolmikusse mahtus neile vaid 0,09 sekundiga kaotanud rootslane Viktor Melin ja ratsu Turmina.

Lehtsaar ja C Qastania lõpetasid koduse MK-etapi kaheksanda kohaga, kui paar ajas kaks takistust maha. Ümberhüpetel jäi nende ajaks 45,84.

Enne võistlust:

Kõrgetasemeline MK-etapp peetakse 150 cm takistustega parkuuris.

Horse Show Grand Prix sõidu senise 20 võitja seas on kuus eestlast. Mullu võidutses kodupubliku rõõmuks Madis Morna hobusel Herbert.

Morna ja Herbert on ka tänavu võistlustules. Varasematest võitjatest stardivad veel Gunnar Klettenberg (2005, 2012) ning lätlased Kristaps Neretnieks (2018) ja Laura Penele (2019).