Saalijalgpallikoondis lõpetas turniiri Türgi vastu võiduga

Eesti koondis läks juba esimesel minutil Denis Vnukovi väravast juhtima ning saavutas kaheväravalise edu 18. minutil Marek Naali tabamusest. Türgi lõi 23. minutil oma esimese värava, Roman Bažkov viis juba minuti hiljem Eesti uuesti kahega juhtima, aga türklastel kulus siis vähem kui minut, et taas värav lüüa.

Vnukov lõi 32. minutil oma teise värava ning kuigi eestlased lubasid 38. minutil vastasel veel ühe värava lüüa, suutsid nad distisplineeritud kaitsetöö abil 4:3 võidu vormistada.

Täna kaks väravat löönud Vnukov kerkis Eesti saalijalgpallikoondislaste arvestuses enim väravaid löönud mängijaks: tema arvel on nüüd 15 tabamust, vahendab jalgpall.ee.

Eesti saalikoondise peatreener Mikko Kytölä tundis mängu järel võidu üle siirast rõõmu. "Hea meel on positiivse tulemuse üle – töötasime selle nimel täna meeletult. Mäng ei olnud lihtne, aga väärisime sellest kohtumisest võitu. Olime väljakul vastasest paremini organiseeritud ja suutsime edukalt elimineerida nende tugevuse, milleks on individuaalne meisterlikkus. Tõesti on hea meel mängijate ja kogu tiimi üle," ütles treener.

"Turniir oli hea selleks, et näha, kus me praegu võistkonnana oleme," lisas juhendaja. "Meie ühine teekond on olnud küllaltki lühike, aga oleme teinud olulisi samme edasi ja näiteks suuremas osas tegutseme kaitsetegevuses nii, nagu üks rahvuskoondis võiks tegutseda. Me ei ole lihtne vastane, kelle vastu mängida."

Horvaatias toimunud Futsal Week turniiri võitis Läti, kelle ainus punktikaotus tuli tänases viigimängus teise koha teeninud Montenegro vastu. Kolmanda koha teenis seitsme punktiga Sloveenia, Eesti on kolme punktiga neljas ning viiendaks jäänud Türgi punktiarve jäi avamata.