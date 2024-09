Eesti saalijalgpallikoondis Läti vastu ei saanud

Avapoolajal mängisid Eesti ja Läti koondised küllaltki tasavägiselt. Siiski haaras juhtohjad kiiresti Läti, kui kolmandal mänguminutil lõi Andžejs Mickevics palli postipõrkest võrku. Mõned minutid hiljem oli seis aga taas viigis: Raul Rebane leidis küljejoonelt lahti mängides hea sööduga Mikko-Petteri Matinaro, kes suunas palli kavalalt kanna tagant väravavahile püüdmatult võrku, vahendab jalgpall.ee.

Kuigi viik püsis mõnda aega, õnnestus Lätil avapoolajal eduseis taastada: kõrge surve tulemusena rööviti eestlastelt pall ning selle pealt oli Artemijs Pilipcuks resultatiivne. Rohkem väravaid ei löödud ning vaheajale siirduti Läti 2:1 eduseisus.

Teisel poolajal domineeris ründemängu täielikult Läti, lüües seitse vastuseta väravat. Suurem osa tabamustest sündis seejuures standardolukordadest. Kahel korral sai jala valgeks Renards Udris, ülejäänud viis väravat sündisid erinevate mängijate resultatiivsetest löökidest.

Eesti saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä nentis, et kaks poolaega olid täielikult eriilmelised. "Murdusime füüsiliselt teisel poolajal drastiliselt, me ei suutnud terve mängu vältel võitlust elus hoida. Vastane oli minu hinnangul mänguks hästi valmistunud. Lätis on praegu mängijad ka väga heades keskkondades. Loomulikult oli meil õnnestumisi ja häid hetki, aga täna väljakul olnud kahe meeskonna esituse taseme vahel on paraku praegu erinevus," rääkis ta mängu järel.

Saalijalgpallikoondisel on Horvaatias toimuval Futsal Week turniiril jäänud pidada veel üks mäng: neljapäeval kohtutakse Eesti aja järgi kell 19.15 Türgiga. "Loodan, et olenemata kõigest suudame terve võistkonnana hoida võitleja tahet. Peame uskuma, et suudame rahvusvahelisel tasemel võita. See on raske ülesanne, aga usun, et meis on selleks taktikalist sisu ja oskuseid. Et võita, peame ennast ületama ja meeletult pingutama – see tuleb enda seest üles leida. Oleme väsinud, aga vastased on samuti," rääkis Kytölä, kelle sõnul käiakse viimase mängu eel üle taktikalised nüansid.

"Loomulikult on kaotamine ebameeldiv ja mulle ei meeldi see tunne üldse," jätkas ta. "Samas on oluline aru saada, kui olulised sellised mängud meie jaoks on. Samuti annab see meile võimaluse näha, kuidas tegutsevad rahvusvahelisel tasemel uued mängijad. See on ainus viis, kuidas mängijad saavad kätte tunnetuse raskete vastaste vastu nõudlike kohtumiste mängimisest."