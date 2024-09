Saalikoondis lõi Montenegrole kaks väravat, kuid kaotas

Eesti alustas mängu küllaltki hästi ja kohtumise algfaasis domineeriti palliga mängu. Ka esimene ohtlik moment kuulus Eestile, kui Raul Rebane mängis palli küljejoonelt lahti ning Eduard Desjatski pääses kaugelt hästi löögile, ent vastase puurilukk tõrjus jalaga. Rebane sai mõned minutid hiljem proovida ka karistuslöögist, ent pall takerdus müüri ning jätkuolukorrast miskit luua ei õnnestunud, vahendab Jalgpall.ee.

Juhtväravani jõudis oma mängu esimese ohtliku rünnakuga kuuendal minutil hoopis Montenegro, kui Bojanovic Blasa posti põrkunud löögi vormistas väravaks Kostic Lazar. Sama mängumees võinuks eduseisu juba järgmisel rünnakul kasvatada, ent lõi värava ees palli üle raamide. Kuigi kaotusseisu jäämise järel tekkis Eestil taas mitmeid häid momente, kaldus mänguline initsiatiiv aegamisi Montenegro poolele, kes lõi vaheajapausi eel veel kaks väravat: täpsed olid Tafic Kenan ja Delic Koran.

Teist poolaega alustas taas paremini Eesti ning juba esimestel minutitel loodi mitu ohtlikku momenti. Ühe sellise puhul pääses Denis Vnukov õhusöödu järel esimeselt puutelt löögile, ent vastase väravavaht tõrjus ning Mikko-Petteri Matinaro lõi jätkupalli napilt mööda. Vnukov pääses löögile ka kahe järjestikkuse nurgalöögi tulemusena, ent esimesel juhul löök tõrjuti ja teine katse läks selgelt üle. Teise poolaja seitsmendal minutil kasutas Montenegro ära olukorra, kus Eesti puurilukk oli rünnakuga kaasa tõusnud ja Tafic Kenan sai söödueksimuse järel kaugelt tühja väravasse lüüa.

Järgmise minuti jooksul tõstis aga Eesti pead ning Vnukovi ja Matinaro koostööl löödi lühikeses ajavahes kaks väravat. Esimese puhul leidis Vnukov hea sööduga otsajoona lähistelt Matinaro, kes keeras end osavalt vastase pealt maha ning suunas palli värava poole. Võrku saatis palli siiski Montenegro mängumees. Järgmises olukorras tegi hea sööduga tabamusele eeltöö Matinaro ja Vnukov tõi mesterliku löögiga tabloole seisu 2:4. Paraku suutis Montenegro veel ühe värava lüüa, kui söödueksimuse tulemusena said vastased kahekesi rünnakule tõusta ning Kenan realiseeris. Eesti jätkas kõrge survega ja Danile Tsõgankovi jalast käis pall lõpuminutitel ka vastase väravajoonel, ent Marko Sasojevic jõudis puhastama.

"Mängu algfaasis pressisime vastast hästi, mistõttu ei jõudnud nad sisuliselt kordagi meie väljakupoolele. Seega ütleksin, et olime alguses survestamisel edukad," selgitas saalikoondise peatreener Mikko Kytölä mängu järel. "Paraku ei ole meie vorm praegu selline, et suudaksime ühe nädala jooksul mitmes mängus vastaseid järjepidevalt kõrgelt pressida. See kerge väsimine väljendus selles, et vastane hakkas kergemini ka meie poolele pääsema. Minu silmis ei olnud see aga täna peamine mure, sest väravad sündisid suuresti kas omavahelise suhtluse, tehniliste eksimuste või kerge naiivsuse tulemusel. Samas võib ka see olla osaliselt tingitud sellest väsimusest," arutles Kytölä.

Peatreener nägi võrdluses mänguga Sloveenia vastu edasiminekut võistkondlikes rünnakutes ja see on ka miski, millega tema sõnul kahe mängu vahel tegeleti. "Tegelesime oma rünnaku põhimõtete ja väikeste detailidega: millal pakkuda toetust, millal tekitada ruumi," selgitas ta. "Kahjuks sellest täna ei piisanud – Montenegro oli oma tegevustes konkreetsem ja parem."

Eestit ootab turniiril ees veel kaks mängu: 25. septembril kohtutakse Lätiga ja 26. septembril Türgiga. Kytölä sõnul on esimesest kahest mängust järgmistesse kaasa võtta nii mõndagi.

"Üldine mõte on siiski see, et töötame endiselt põhitõdedega ning arendame neid. Oleme päris heasse kohta jõudnud kaitse ja vastase pressimisega, aga võistkondlike rünnakutega on veel pikk tee minna. See on seni raskuseid valmistanud, sest tempo on rahvusvahelisel tasemel koduliigast oluliselt kõrgem. Kohanemine võtab aega ja mängijad vajavad sellistes rasketes mängudes saadud kogemusi, et palliga mängus kindlust saada. Samuti suuname tähelepanu standardolukordadele, mis on alati meie tugevus olnud. Sel turniiril ei ole me nendest veel väravat löönud, aga meil on kaks mängu aega selle kallal töötada."