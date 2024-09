Medalist ilma jäänud USA võimleja pöördus Šveitsi ülemkohtusse

USA võimleja sai vahetult pärast etteastet 13,666 punkti, aga soorituse ülevaatamise järel tõsteti raskustase 5,8 pealt 5,9 peale, mis kergitas ta punktisumma 13,766 peale. See tähendas viienda koha asemel pronksmedalit. Otsuse tõttu neljandaks jäänud rumeenlanna Ana Barbosu esindajad apelleerisid aga rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kuna Chilesi tulemus oli vaidlustatud neli sekundit pärast üheminutilise tähtaja lõppu.

Viis päeva pärast võistluse lõppu teataski spordikohus, et kohtunikud ei järginud rahvusvahelise võimlemisliidu reegleid ja käskis arvestada ameeriklanna esialgset tulemust, mis kukutas ta ikkagi viiendaks ja tõstis Barbosa pronksile.

"Mul pole sõnu. See otsus tundub ebaõiglane ja see on suur löök mitte ainult mulle, vaid kõigile mu toetajatele," kirjutas Chiles pärast CAS-i otsust ühismeedias.

Medalitseremoonial sai pronksi kaela Chiles, aga CAS-i otsuse järel paluti tal medal tagastada ning Barbosale korraldati Bukarestis eraldi tseremoonia, kus ta pronksi kätte sai.

Šveitsi kohtule esitatud avalduses kirjutavad Chilesi advokaadid, et CAS keeldus otsuse tegemisel arvesse võtmast videot, mis tõestab, et ameeriklased esitasid enda vaide tähtaegselt, mitte neli sekundit pärast tähtaja lõppu.

Lisaks väidavad Chilesi esindajad, et otsuse teinud CAS-i paneeli juhil Hamid Gharavil esines huvide konflikt. "Gharavi on tegutsenud Rumeenia kaitsjana peaaegu kümme aastat ja esindas aktiivselt Rumeeniat CAS-i arbitraaži ajal," ütlesid advokaadibüroo Gibson, Dunn & Crutcher LLC advokaadid pressiteates.

Veel ütlesid advokaadid, et Chilesi teavitati CAS-i istungist vaid mõned tunnid enne selle algust, seega polnud võimlejal aega, et valmistuda enda kaitsmiseks. "Algusest peale on kogu see protsess olnud äärmiselt ebaõiglane ja pole ime, et tulemuseks oli ebaõiglane otsus," teatasid advokaadid.

Chilesi otsust kohtusse pöörduda toetasid ka USA võimlemisliit ja USA olümpiakomitee.

Reutersi allikate andmetel võib Šveitsi kohtu otsus tulla nelja kuni kuue kuu pärast.