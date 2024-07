Suurepärane Biles juhtis USA võistkonnavõistluses kuldmedalini

USA viisik näitas Pariisis suurepärast taset ning teenis esikoha kõigis neljas distsipliinis, kogudes nendega kokku võimsad 171,296 punkti. Hõbemedali võitnud Itaalia jäi pea kuue punkti kaugusele (165,494 p), pronksmedali teenis Brasiilia naiskond (164,497 p).

Ameeriklannad teenisid koondise ajaloo neljanda olümpiavõidu, kuid 2021. aastal jäid nad Tokyos Venemaa Olümpiakomitee koondise järel teiseks. Biles ebaõnnestus toona toenghüppes ning jättis seejärel suursoosikuna vaimse tervise tõttu neli ala vahele.

Eelmisel aastal taas võistlustulle astunud 27-aastane superstaar tõdes pärast võistlust, et oli toenghüppe eel ärevil. Keeruline taastumine kulmineerus aga tulemusega 14,900. "Pärast olin aga endaga nii rahul ja mõtlesin, et nii tore, et mul mingid kehvad mälestused taas üles ei tulnud. Tundsin suurt kergendust ja teadsin maandudes, et teeme selle ära," ütles Biles.

Lisaks õhtu suurimale tähele esindas USA koondist veel Jade Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee ja Hezly Rivera. Carey ja Lee on nüüdsest kahekordsed olümpiavõitjad, Chiles ja Rivera võitsid esimese olümpiakulla. Bilesi jaoks oli see viies olümpiavõit.

Võistlusele elasid kaasa muuseas Serena Williams, Michael Phelps, Nicole Kidman, Natalie Portman, Nadia Comaneci ja Bill Gates.