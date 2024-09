Sõber Keila derbist: aga kas saab korvpallis üldse paremat tahta?

Kodune korvpallihooaeg algab laupäeval karikasarja mängudega. Uue võistkonnana on kõrgliigas Keila Korvpallikool.

Kõik võistkonnad peale Kalev/Cramo mängivad 4. oktoobrini karikasarja eelringi, mis määrab edasiseks faasiks asetused.

Koduses korvpallis on hooaja eel enim intriigi kütnud Keila, kus mängib tänavu kaks võistkonda. Neist Keila Korvpallikool teeb liigas debüüdi ja üle aasta on tippseltskonnas peatreenerina tagasi Andres Sõber.

"Kui ma nüüd võrdlen teisi meeskondi ja olen enam-vähem kursis, siis praegu oma seisus oleme ikka rohkem alla- kui ülespoole," ütles Sõber ERR-ile. "Aga teades enda iseloomu, enda jõudu ja võimeid, siis küll ma nii teen, et nii mõnigi meeskond läheb Keilast kurvalt tagasi."

Hooaja eel on palju tähelepanu pälvinud teise võistkonna tulek Keilasse. Seoses kohalike intriigidega stardivad kõrgliigas nii Peep Pahvi juhendatav Keila Coolbet kui ka Keila Korvpallikool.

"Eks ajakirjandus tahab asja üles puhuda, aga meil on ruum olemas, trenniajad olemas, mänguaeg laupäeval olemas - all right! [kõik hästi - ERR]" ei näe Sõber selles probleemi.

Omavahelised vastasseisud saavad kindlasti olema väärt madinad. "Aga kas saab korvpallis üldse paremat asja tahta? Võib-olla ninanips ka korvpalliasjatundjatele, kes nutavad, et kuidas Keilas kaks... see ei ole üldse probleem!"

Eelmisel aastal oma noormängijatega jõudsalt arenenud Viimsi loodab tänavu veelgi jõudsamalt suurde mängu kerkida.

"Kui võrdleme eelmise aasta seisu, kus sel ajal olime nii füüsilises kui ka korvpalli mõttes, siis oleme kindlasti samm edasi," ütles Viimsi juhendaja Valdo Lips.

