Kullamäe algavast hooajast: tuleb ise mees olla ja võimalused ära kasutada

Bilbao pidi laupäeva hilisõhtul otsustavas mängus tunnistama Euroliiga klubi Paris Basketballi 85:77 paremust. "Vastased olid meist iga hetk grammi võrra üle," tunnistas Kullamäe ERR-ile.

"Tegelikult kannatas nendega mängida. Nad ei olnud meist nii selgelt üle ning enda parema mängu puhul oleks saanud neid näpistada küll. Vahepeal saime neile lähemale, aga siis jäi ikkagi mingi väike asi puudu ja nad said jälle eest ära. Eks see ongi nende tase, nad mängivad ju Euroliigas. Meie peame edasi töötama."

Kullamäel endal oli kehv viskepäev, kui ta tabas kaheksast väljakult sooritatud viskest ainult ühe. "Nad tegid meie elu raskeks. Kate-kattes mängus meie eeliseid ei saanud, et selles mõttes tuleb vastastele au anda. Nad olid suured ja suutsid meid piisavalt kaitses segada. Nende mängurütm jäi lõpuks peale, ilmselgelt nad dikteerisid seda asja."

Bilbaol on algavaks hooajaks kõrged eesmärgid. Kullamäelt oodatakse eelkõige skoorimist ja teistele olukordade loomist. "Minu roll on üldjoontes samasugune nagu eelmisel aastal. Varieerun mängujuhi ja viskava tagamängija positsioonil. Treeneri ootused mulle on samad. Ta teab, mis on minu tugevused ja nõrkused. Mul on meeskonnas oma roll olemas ja selle tähtsus on päris suur. Tuleb ise mees olla ja võimalused ära kasutada," alustas Kullamäe.

"Meeskonnana oleme tugevamad kui mullu. Mis puudutab eesmärke, siis tahaks FIBA Europe Cupis alagrupiturniirile jõuda. Peame kõigepealt [eelringis] Klaipeda võistkonna alistama ja siis tahaks seal ka tulemust teha. Eelmisel aastal jäime poolfinaali pidama, tänavu tahaks paremini teha. Hispaania liigas üritame viimaste play-off kohtade peale võidelda, sest seal on konkurents päris karm."