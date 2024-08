Tallinna Ironmanil näeb kõrget konkurentsi, stardib ka korraldaja Juhanson

Eesti triatloniparemikust asuvad PRO sarja arvestuses IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas starti Kaidi Kivioja, Henry Räppo, Kevin Vabaorg, Rinel Pius ja Karl Mell. Ühtlasi on Kevin Vabaorg andnud teada, et tegemist on tema viimase võistlusega professionaalse triatleedina.

IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinna stardinimekirjast võib leida ka teistelt elualadelt tuttavad nimed nagu näitleja Elina Pähklimägi, endine peaminister Taavi Rõivas, televisiooni saatejuht Hannes Hermaküla, jooksja Roman Fosti, poliitik Jürgen Ligi, meelelahutaja Andreas Melts ja PÖFF-i juhatuse liige Mikk Granström. Täispikka distantsi läheb läbima teleajakirjanik Kalev Kruus.

Esmakordselt asub IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn võistlusel rajale ka võistluse peakorraldaja ja endine professionaalne triatleet Ain-Alar Juhanson. Tema eelmine IRONMANi võistlus jääb aastasse 2016, kui ta osales IRONMAN Mallorca võistlusel.

"Siis kui mina veel professionaalina võistlesin, ei olnud IRONMANi läbimine Eestis kahjuks võimalik. Nii olengi IRONMAN Tallinnal osalemisest unistanud alates ajast kui selle Eestisse tõime," rääkis Juhanson.

"Peakorraldajana olen aga olnud korraldamisega hõivatud ja pidanud olulisemaks olla oma tiimi jaoks olemas. Seekord ütlesin tiimile juba aasta aega ette, et soovin ise osaleda ja olen neile väga tänulik, et nad sellega nõus olid. Minu peamiseks motivaatoriks on aga minu neli last. Kui minu isa oli minu jaoks sportlik eeskuju, siis mina soovin ka oma laste jaoks sportlik eeskuju olla," lisas peakorraldaja.

Triatlonimaailma paremikust osalevad pühapäevasel PRO sarja etapil Kat Matthews (UK), Maja Stage Nielsen (Taani), Els Visser (Holland), eelmise aasta Euroopa meister ja IRONMAN 70.3 Tallinna võitja Pieter Heermeryck (Holland) ja paljud teised.

Täispikal distantsil osaleb ligi 1000 sportlast. IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlustel osaleb 1500 võistlejat ja 140 meeskonda. Kõige rohkem osalejaid on Eestist, Suurbritanniast ja Soomest. Laupäevasel IRONMAN Tallinna võistlusel toimuvad ka Soome ja Leedu meistrivõistlused. Pühapäevane IRONMAN 70.3 võistlus kuulub Euroopa, Eesti, Läti ja Leedu meistrivõistluste arvestusse.