Ironman Tallinna korraldajad jälgivad Harku järve veekvaliteeti

Ironman Tallinn triatlonivõistlusel on viimasel paaril aastal ujumisdistantsid peetud Harku järves ja nüüdki on korraldajatel sarnane plaan. Nädalapäevad tagasi teavitas Terviseamet inimesi, et suviste soojade ilmadega on kasvanud järves sinivetikate arvukus ja see kujutab ohtu ujujatele.

Lähipäevadel kontrollitakse veepuhtust uuesti, aga olukord on paranemas. "Reedesed proovitulemused tulid tagasi selliselt, et Harku järves kolmest kohast võetud proovidest ühes ehk Harku rannas oli sinivetikate osakaal pisut üle normi. Teistes kohtades oli tulemus normis või korras," ütles Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson ERR-ile.

"Teadupärast sinivetikas külma ei talu, jahedat ei talu ja need õhtused külmad mõjuvad kindlasti hästi. Kui vihma ka tuleb, siis läheb ilmselt paremaks," jätkas korraldaja." Praeguses seisus on esimene valik ujuda ikkagi Harku järves. Kui midagi peaks muutuma, siis selle kohta tuleb kindlasti uudis. Vastumeetmetena kasutame kindlasti dušše pärast ujumist ja veega loputamise võimalust."

Laupäeval võisteldakse täispikas triatlonis, pühapäeval peetakse Tallinnas 70.3 distantsi ehk poolpika triatloni Euroopa meistrivõistlused. Juhansoni sõnul võtab üritusest osa ligi viis tuhat inimest, EM-il on stardis üle paari tuhande sportlase välismaalt.

Endise tipptriatleedina plaanib nüüd 47-aastane Juhanson minna korraldamise kõrvalt üle aastate täispika triatloni starti, et olla eeskujuks oma neljale lapsele.

"Ja teiseks on mul kogu aeg olnud soov võistelda kodulinnas või koduriigis Ironman distantsil. Teen seda nüüd esimest korda, profina seda võimalust polnud. Nüüd ise korraldan neid võistlusi ja pole enam proff, aga lähen ja naudin nägu naerul - teen selle läbi. Mingit sinilindu sealt tulemas pole, aga naeratavat Aini võib küll näha raja äärest," rääkis Juhanson.