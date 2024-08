Keila Korvpallikooliga liitub pikaaegne Rapla mängumees

Aastaselt kõrgliiga pausilt naasnud Sven Kaldre on tagasi Eesti Korvpalli Meistriliigas ning on liitunud käesolevaks hooajaks Keila KK esindusmeeskonnaga.

"Esimene kokkupuude oli mul Sveniga juba 14 aastat tagasi ning tänaseks on mehel kogunenud hulganisti kõrgliiga kogemust. Mänguliselt on tegemist väga targa ning hea viskega mängijaga, kelle töökus ning positiivne suhtumine on noortele kindlasti heaks eeskujuks," sõnas Keila KK esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber.

Sven Kaldre on eelseisva hooaja eel positiivselt meelestatud: "Olen tänulik, et pärast aastast pausi saan taas mängida kõrgliigas. Usun, et meeskond suudab pakkuda fännidele võitluslikke mänge ning ootan juba põnevusega uut hooaega."