Tammemäe ja Linnus tõestasid kodusel EM-il taaskord klassi

Sel nädalavahetusel toimusid Eesti kagunurgas 20. rogaini Euroopa meistrivõistlused, mille võistluskeskus oli Võrumaal Misso laululava juures. EM-il osales 200 võistkonda 15 riigist ning võistlejaid kogunes kokku 420.

Eesti orienteerujad tõestasid taas, et rogainis on nad praegu Euroopa parimad. Tiitlikaitjsad Sander Linnus ja Timmo Tammemäe, kes varem olid tiimikaaslastena võitnud neli Euroopa meistrikulda ning mullu tulid USA-s ka maailmameistriteks, lisasid oma medaliarvele juba viienda Euroopa meistri tiitli. Ööpäevaga läbisid nad kohati raske läbitavusega tehnilisel maastikul kokku 145 kilomeetrit. Hõbemedalid võitsid lõunanaabrid Zigmunds Bibers ja Peteris Grivinš. Pronksmedalid said Mehis Muru ja Martin Vilismäe.

Segavõistkondade klassis võitsid esikoha juba veteranide vanuseklassi kuuluvad Ain Fjodorov ja Reeda Tuula-Fjodorov. Hõbedale jäi Iisraeli võistkond Georgii Ilgach, Svetlana Ezhunova, Aleksandr Ramazanov. Pronksmedalid jäid taas Eestisse, need võitsid Laidy Proosväli ja Jano Järvelaid.

Naisvõistkondade arvestuses said Eesti tiimid koguni kolmikvõidu. Kulla võitsid Hannula-Katrin Pandis ja Margret Zimmermann, hõbeda Kersti Jääger ja Pille Vinne ning pronksi Merili Palu ja Maria Novokovich.

24 tundi väldanud kestvusorienteerumisvõistlusel püüdsid kahe- või kolmeliikmelised võistkonnad külastada võimalikult palju maastikul asuvaid kontrollpunkte. Kuivõrd rogainis on kontrollpunktid erineva väärtusega, siis on lisaks vastupidavusele ja heale orienteerumisele eduks vajalik ka õige strateegia valik, et leida optimaalne teekond suurima punktisumma kogumiseks.