Serbia korvpallikoondis jättis valitseva maailmameistri medalita

Bogdan Bogdanovic viis Serbia kohe mängu alguses kolmesega juhtima, Andreas Obst vastas omalt poolt kaugviskega, kuid siis läksid serblased juhtima ning pärast seda enam tagasi ei vaadanudki, saavutades avaveerandil 30:21 eduseisu.

Serbia eduseis kasvas teisel veerandil 14-punktiliseks, poolajapausile mindi aga serblaste 46:38 eduseisul. Kui Saksamaa püsis avapoolajal kaugvisete abil veel mängus, siis teisel poolajal nad enam kaheksast punktist lähemale ei jõudnud ning lõpusireeniks oli tablool Serbia 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) võit.

Nikola Jokic tegi taaskord suurepärase mängu, kui suutis 37 minutiga kolmikduubli teha - 19 punkti, 12 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu. Tegemist on olümpiamängude ajaloo viienda kolmikduubliga, LeBron James on seda teinud kahel korral (2012 ja 2024), lisaks on sellise mängu teinud veel Saša Belov (1976) ja Luka Doncic (2021).

Vasilije Micic lisas omalt poolt samuti 19 punkti, +/- näitajaga 23 lõpetanud Bogdanovic panustas 16 punkti, kolme korvisöödu ja kahe lauapalliga. Saksamaa resultatiivseim oli Franz Wagner 18 punkti ja üheksa lauaga, vend Moritz lisas 16 silma. Dennis Schröder lõpetas mängu 13 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Serbia jaoks on see koondise ajaloo esimene olümpiapronks, nii 1996. kui 2016. aastal jõudsid nad finaali, kuid pidid seal ameeriklaste paremust tunnistama. Mullu maailmameistriks tulnud Saksamaa ei suutnud siiski ajaloolist olümpiamedalit võita.

Meeste korvpalliturniiri finaalis mängivad Prantsusmaa ja USA, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.00.