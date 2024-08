Saksamaa sai esimese iluvõimlemiskulla

17-aastane Varfolomeev oli esimene rõnga-, palli- ja kurikaharjutuses ning teine lindiharjutuses, kogudes nelja distsipliiniga 142,850 punkti.

Lindiharjutuses parima punktisumma teeninud bulgaarlanna Boryana Kaleyn oli teine (140,600) ja itaallanna Sofia Raffaeli kolmas (136,300).

Napilt jäi medalita teine Saksamaa esindaja Margarita Kolosov (135,250), keda Varfolomeev seepeale kohe lohutama läks

"Loomulikult on temast kahju, sest ta andis endast kõik," sõnas Venemaal sündinud, kuid 12-aastaselt Saksamaale elama asunud võitja. "Alati on kahju, kui lõpetad neljandana, sest oled pjedestaalilt maas. Ma olen äärmiselt õnnelik, et mul see õnnestus."

Viimati sai Saksamaa iluvõimleja olümpiamängudelt medali 1984. aastal, kui Regina Weber tuli pronksile.

Laupäeval on Pariisis kavas võistkonnavõistlus.