Curry viskekontsert tõi USA poolfinaalis Serbia vastu suurest august välja

Serblased alustasid mängu alguses tempokalt ning panid ameeriklastele surve peale, kuid legendaarne kaugviskaja Stephen Curry hoidis USA mängus sees. Serblastel õnnestus teise veerandi alguseks siiski saavutada kaheksapunktiline edu, mis kasvas teisel veerandil lausa 17-punktiliseks.

Riietusruumidesse mindi Serbia 54:43 eduseisul ja kuigi USA jõudis kolmandal veerandil kuue punkti kaugusele, oli otsustava veerandi eel Serbia edu 13-punktiline.

11-punktilises kaotusseisus olnud ameeriklased viskasid seitse minutit enne mängu lõppu kaks kolmest ning asusid siis serblaste kaitset murdma. Kolm minutit ja 41 sekundit enne mängu lõppu oli tablool viik, kuid siis võtsid üle USA korvpalli liidrid Curry, LeBron James ja Kevin Durant. Curry viskas viimastel minutitel seitse punkti, James ja Durant lisasid omalt poolt kaks silma ning USA-l õnnestus rongi alt välja tulla ja 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) võiduga finaalikoht teenida.

Olümpiamängudel tagasihoidlikult mänginud Curry tabas üheksa kaugviset ning lõpetas kohtumise 36 punkti ja kaheksa lauapalliga. "Me kõik oleme superstaarid oma meeskondades, aga see mis me siin saavutanud oleme, tuleb vaid sellest, et kõik on rolliga leppinud. See on ainus viis, kuidas seda teha," ütles NBA ajaloo parim kaugviskaja.

"Ma olen vaadanud palju USA korvpalli, see tagasitulek oli eriline," lisas esimest korda olümpiamängudel osalev Curry.

James sai hakkama olümpiamängude ajaloo neljanda kolmikduubliga, kui skooris 16 silma, haaras 12 lauapalli ning jagas kümme resultatiivset söötu. Durant panustas üheksa silmaga, kuid tegi seda kõige olulisematel hetkedel. Silmapaistev oli veel keskmängija Joel Embiid, kes viskas 19 punkti ja võttis maha neli lauapalli, kuid pakkus Serbiale korvi all korraliku heitluse.

Serbia resultatiivseim oli Bogdan Bogdanovic, kes viskas 20 punkti. Suurepärane Nikola Jokic lõpetas 17 punkti, 11 korvisöödu ja viie lauapalliga, Aleksa Avramovic lisas omalt poolt veel 15 punkti. Serblased juhtisid kohtumist 36 minutit ja oleks võinud mugavalt võita, kuid visketabavus teisel poolajal langes kolinal ning ameeriklastel õnnestus see mõõn ära kasutada.

Serbia peatreener Svetislav Pesic ütles, et on meeskonna üle uhke. "Mäng Austraalia vastu, kui tulime 24-punktilisest kaotusseisust välja, võttis meilt palju energiat. Aga kõik nägid, kui tugevad me vaimselt oleme. Jõudsime lõppu välja ja üks-kaks palli otsustasid meie saatuse. Ma ei ole kuri, olen uhke selle üle, mis me teinud oleme," sõnas Pesic.

USA kohtub laupäeva õhtul finaalis Prantsusmaaga, kes alistas valitseva maailmameistri Saksamaa 73:69. Serbia mängib sakslastega pronksi eest.