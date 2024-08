Prantsusmaa kossumehed jõudsid kodurahva ees finaali

Saksamaa alustas kohtumist võimsalt, minnes kiirelt 12:2 juhtima, ent seejärel lasti prantslased mängu tagasi ning poolajale mindi 33:33 viigiseisul.

Kolmas veerandaeg kulges võrdselt kuni seisuni 51:50, siis haaras Prantsusmaa juhtohjad enda kätte ja Saksamaa jäi lõplikult tagaajaja rolli.

Prantsusmaa tabas viskeid väljakult 44-protsendilise täpsusega (28/63), Saksamaa näitaja oli 40 (25/62). Lauavõitluses jäid meeskonnad viiki (37:37) ning pallikaotusi kogunes Prantsusmaa arvele 13 ja Saksamaale 15.

Võitjate resultatiivseim oli Guerschon Yabusele 17 punktiga. Isaia Cordinier panustas 16 ja Victor Wembanyama 11 punkti.

Dennis Schröder tõi Saksamaale 18 punkti. Kahekohalise punktisumma kogus veel ka Franz Wagner, kes viskas 10 silma.

Teises poolfinaalis kohtuvad neljapäeva hilisõhtul USA ja Serbia. Meeskonnad läksid omavahel vastamisi ka alagrupis, siis jäid ameeriklased peale numbritega 110:84.

