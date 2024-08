Heino Enden: kui kohtunikud poleks aidanud, siis poleks ameeriklased finaalis olnudki

USA meeste korvpallikoondis krooniti Pariisis viiendat korda järjest olümpiavõitjaks. Kui alagrupifaas ja veerandfinaal läbiti suurema vaevata, siis nii poolfinaalis Serbia vastu kui ka finaalis Prantsusmaa vastu oldi kohati päris hädas.

"Mõlemal koondisel oli võimalus võita, eelkõige Serbial. Serbia mängis väga hea mängu ja minu selge seisukoht on see, et kui kohtunikud ei oleks nii palju aidanud, siis ilmselt poleks ameeriklasi finaalis olnudki. Kuigi ma pole kunagi teatud põhjustel Serbia poolt olnud," rääkis Enden ETV spordisaates.

"Prantsusmaal oli ka võimalus, aga ütleme nii, et kui võrdleme meeskondi, siis ameeriklastel on kõik mängijad oma koduklubides tegijad, kes on enesekindlad ja head viskajad. Aga prantslastel ja ka serblastel on selliseid Jokici-suguseid mehi vähe. Ülejäänud mehed on kuskil Euroliigas ega pole oma koduklubides põhitegijad. Aga nad ikkagi suutsid ameeriklastega võrdselt mängida."

1982. aasta maailmameister usub, et muu maailm hakkab vaikselt ameeriklastele järele jõudma. "Ikka. Eks need tulemused näitasid seda, nii poolfinaal kui ka finaal. Tegelikult andsid OM-i eelsed kontrollmängud sellest aimu. Saksamaa ja Lõuna-Sudaan mängisid ameeriklastega võrdselt."

"Nii serblastel kui ka prantslastel on selliseid liidreid, kelle ümber mäng pöörleb. Serblased olid oma taktika õigesti paika pannud, kuid seda ei saa öelda prantslaste kohta. Mulle jäi natukene arusaamatuks, kuidas tahtsid prantslased võitu saada. Serblastel oli asi väga selgelt paigas. Neil polnud kedagi, kellel oleks jänes püksis olnud, aga prantslastel olid mõned mehed pool mängu näost valged."

Endenile pakkus positiivse üllatuse Lõuna-Sudaan. Negatiivselt jäi silma valitsev maailmameister Saksamaa. "OM-il oli selliseid meeskondi, kes üllatasid, näiteks Lõuna-Sudaan. Täiesti tundmatud mehed tundmatust kohast tulid mängima ja kui neile tagaliini panna selline mees nagu Nando de Colo, siis see meeskond oleks hoopis teise kvaliteediga. Saksamaa üllatas jällegi negatiivselt. Nad ei suutnud otsustavates mängudes meeskondlikku mängu mängida, mis tegelikult tõi neile MM-tiitli."

Mis juhtub nelja aasta pärast Los Angelese olümpial? "Tahaks loota, et LeBron endiselt mängib. Ma usun, et tema eesmärk on oma pojaga koos mängida. Vaadates, kuidas ta praegu väljakul liigub ja kui ta suudab tervena püsida, siis ma arvan küll, et see on täiesti võimalik," lisas Enden.