Taivo Mägi: Rasmusel on lihtsalt vaja teha oma korralik jooks

32-aastane Mägi stardib kolmandas eeljooksus, kus talle pakub teiste seas konkurentsi tunamullune maailmameister ja Tokyo olümpiapronks brasiillane Alison dos Santos, kelle hooaja tippmark on 46,63. Samuti on eestlasest sel hooajal kiiremini jooksnud ka ameeriklane CJ Allen (47,81).

"Ma arvan, et Rasmuse eeljooks on normaalne," alustas Rasmuse treenerist isa Taivo. "Kõige tugevam tundus olevat esimene eeljooks. Peaaegu igas eeljooksus on üks liidritest – [Rai] Benjamin, [Karsten] Warholm ja dos Santos. Selle järgi ei saa küll nuriseda. Rasmusel on lihtsalt vaja teha oma korralik jooks."

Taivo Mägi näeb, et Rasmus on aastatega muutunud rahulikumaks ja suudab võistluspingega paremini toime tulla. "Nad astuvad staadionile, kus on juba hommikul 90 000 pealtvaatajat. Seda ei ole väga lihtne alla neelata."

"Rasmus on õppinud endaga toime tulema. Selle sama ärevuse ja närvipingega. Eks sama kehtib ka meie kohta, kes tema ümber on. Tegelikult on ju kõigil sportlastel pinge peal. Me ei ole ainukesed, kes närveerivad ning kellel on ootused ja lootused. Teinekord tullakse võistlustele väikese vigastuse pealt. Ma ei räägi meist praegu, aga selliseid olukordi on olnud. Kõik sellised faktorid kindlasti mõjutavad valmisolekut, aga nagu ma ütlesin, siis Rasmus on harjunud endaga toime tulema."

Kahel eelmisel olümpial Rios ja Tokyos jõudis Mägi finaali, saavutades vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha. Millise eesmärgi on Eesti rekordimees endale Pariisis seadnud?

"See on üks küsimus, mida arutasime enne Pariisi tulekut, et seda kindlasti küsitakse. Äkki piirdume Rasmuse vastusega, et ta ei saa oma latti madalamale lasta. Ta on lati teatud kõrgusele seadnud ja nüüd on vaja lihtsalt joosta. Üks jooks korraga," ütles Taivo Mägi.

Meeste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud algavad Pariisis esmaspäeval Eesti aja järgi kell 11.05. Lohutusjooksud toimuvad teisipäeval, poolfinaalid kolmapäeval ja finaal reedel.