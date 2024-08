USA 3x3 tiimide kehv olümpia ei paista lõppevat, Läti kindlustas edasipääsu

USA 3x3 korvpalli koondised on Pariisi olümpiamängudel kaheksa mänguga suutnud teenida vaid ühe võidu, kuid kolm aastat tagasi Tokyos ajaloo esimeseks olümpiavõitjaks tulnud Läti meeste koondis jätkas võimsa hooga.

Tokyo olümpiamängudel üldse nn väikses korvpallis kõrvale jäänud USA meeskond alustas turniiri kolme järjestikuse kaotusega ning läks neljapäeva õhtul vastamisi kolm aastat tagasi olümpiakulla võitnud Lätiga.

Ameeriklased dikteerisid varakult valitseva olümpiavõitja vastu mängutempot ning juhtisid kuus minutit enne mängu lõppu 11:6, aga minutiga olid lätlased juba seisu viigistanud. USA-l õnnestus siis taas neljaga juhtima minna, kuid Läti lõpetas mängu 8:2 spurdiga ning teenis 21:19 võidu, mis kindlustas neile vähemalt koha play-in turniiril, kuid alagrupis on veel jäänud mängida kolm mängu.

Lätlaste parim oli olümpiavõitja Nauris Miezis, kes panustas kümne punkti ja kuue lauapalliga, samuti Tokyos kulla võitnud Karlis Lasmanis lisas kaheksa punkti ja neli lauda. Canyon Berry oli kümne punktiga ameeriklaste resultatiivseim, Jimmer Fredette jättis kohtumise vigastuse tõttu vahele.

Läti on alustanud nelja järjestikuse võiduga ning liigub võimsa hooga, teisel kohal on grupiturniiril kolm võitu ja ühe kaotuse saanud Serbia. Kaheksa võistkonna kaks parimat liiguvad otse poolfinaali, ülejäänud neli mängivad play-in mängu.

Ameeriklaste jaoks on aga vahest veelgi pettumustvalmistavam Tokyos olümpiavõidu teeninud naiskonna vorm. USA naiskond teenis neljapäeva õhtul Hispaania vastu küll 17:11 võidu, aga see on nende ainus ning grupis ollakse kolm mängu enne turniiri lõppu viimasel kohal.

Nii Austraalia, Kanada kui Saksamaa on alustanud kolme võidu ja ühe kaotusega, kuid omavaheliste mängude ning punktide vahe tõttu pääseksid praeguse seisuga edasi kaks esimest, Saksamaa peaks edasipääsu jahtima play-in mängudest.

Naiste turniir lõppeb 3. augustil, meeste oma 4. augustil. Mõlemal turniiril toimuvad lõppturniir ja kohamängud 5. augustil.