USA korvpallimeeskonnal Lõuna-Sudaaniga probleeme ei tekkinud

Esimese veerandi võitsid ameeriklased 26:14 ning poolajaks juhiti juba 19 punktiga. Kolmas veerand võideti kolme ning nelja ühe punktiga, mis andis lõppskooriks 103:86.

USA koondise resultatiivseim oli Bam Adebayo, kes viskas 18 silma. Kevin Durant aitas koondist 14 punktiga. Lõuna-Sudaani poolt viskas 24 punkti Nuni Omot ning Carlik Jonese arvele jäi 18 punkti.

Ameerika ühendriigid on kindlustasid kahe võiduga endale koha veerandfinaalis, alagrupi viimases voorus kohtutakse Puerto Ricoga. Alagrupis hoiab teist kohta ühe kaotuse ja võiduga Serbia, kellel on veel mängimata Lõuna-Sudaaniga. Alagrupis on kolmandal kohal samuti ühe võidu ja ühe kaotusega Lõuna-Sudaan ning kahe kaotusega paikneb viimasel real Puerto Rico.