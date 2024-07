Puusta parandas kuumas Marseille's kohta

Päeva esimese sõidu oli eestlanna esimeses märgis 17. positsioonil, aga tõusis teiseks märgiks tervelt viie koha võrra kõrgemale. Seejärel pidi ta küll koha loovutama ja sai kirja 13. koha.

Päeva teises sõidus kulges Puusta 30-kraadises kuumas teise kümne alguses ja oli kolmandas märgis 13., kuid suutis seejärel kahest konkurendist mööduda ja lõpetada 11. kohal.

Nelja sõidu järel on üks sõit maha arvatud ehk Puusta puhul avasõidu disklahv ja kokkuvõttes on eestlanna 33 kohapunktiga 13. Veerandfinaali jõudmiseks tuleb pääseda kümne sekka.

Kõige paremini on alustanud võistlust britt Emma Wilson, kes on saanud kirja kaks võitu ja kaks teist kohta ning on hetkel nelja kohapunktiga liider.

Talle järgnevad itaallanna Marta Magetti (12). Kolmandat kohta jagavad Maria Belen Bazo German (Peruu; 16) ja Ma Kwan Ching (Hong Kong; 16).