Ingrid Puusta: see olümpia tundub olevat teistmoodi eriline

Puusta, kes on eelmisel kolmel olümpial võistelnud RS:X klassis, püüdis sel aastal pääset uues iQFoil klassis ja ka sai selle möödunud nädalal Hyeres'i regatil. Juba kümne sekka pääsemine oli närvide mäng, õnneks tuli vajalikul hetkel appi mistraaltuul. Medalisõit kiskus päris ärevaks.

"Start läks hästi, sõit läks hästi, aga kaotasin teisel ületuulel oma edu," kirjeldas Puusta ERR-ile. "Põhimõtteliselt 15 meetrit enne finišjoont suutsin peruulannast ette saada. See oli väga kreisi olukord. See kestis ainult seitse minutit ehk iga viga karistab."

"Ma ei suutnud uskuda, et ma lõpuks selle ikkagi ära tegin, sest poole sõidu peal oli tunne, et ma ei saagi seda kohta. Et siis lõpuks said, see oli selline ekstaas, et väga kihvt, väga lahe."

Neljas olümpia on Puustale omamoodi eriline, sest kuigi kogenud purjetaja, on ekstreemne ja efektne iQFoil klass tallegi üsna uus.

"See OM tundub teistmoodi eriline, uus klass ja see pilet tuli üsna napilt," lausus ta. "Ma tunnen, et olen eraldi klassis. Muidugi on mul kogemustepagas olemas, aga võistlus on erinev, sest võistlusformaadid on erinevad."

Regati asukoht Marseille on Puustale õnneks tuttav, sest seal on mitu korda varemgi võisteldud. Enne olümpiat on plaanis siiski kindlasti kohapeal ka treenida ja laagerdada.

Olümpiavarustus on tal käes, mille hulgast tuleb olümpiaks sobiv komplekt välja valida. Neid asub ta lähinädalatel katsetama. Võistlusklassis tuleb sõita nii sprinti, maratoni kui ka keskmise distantsiga sõite.

Võistluse teeb põnevamaks ka süsteem, mille järgi nädal aega esikohal olemist ei taga kokkuvõttes midagi, sest kõik kümne hulka sõitjad võivad lõpuks esikolmikusse kerkida.

IQFoil klass purjetab Pariisi olümpial 28. juulist 2. augustini.