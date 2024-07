Henry Hein: arvan, et võtsime olümpialt maksimumi

"Ma olen väga õnnelik. Tagantjärele mõeldes päris uskumatu saavutus. Kogu see ujumine - ega meil midagi kripeldama ei jää. Arvan, et võtsime olümpialt maksimumi," ütles ta ERR-ile ja lisas, et Jefimova käitus kokkulepitult.

"Julges võtta riski, alustada nii kiiresti kui suudab. See oli teada, kui teine pool kestab, siis kestab. Näha oli, et lõpp läks ikkagi raskeks. Teistpidi ujudes oleks me ühe koha võrra paremaks saanud, aga kuues või seitsmes - suures plaanis pole vahet."

"Loomulikult oleks tahtnud ujuda 1.05-ga, aga 1.05,9 oleks tõstnud kuuendaks [kuuenda koha aeg oli siiski 1.05,85 - ERR]," jätkas Hein.

"Lõppkokkuvõttes: olümpiafinaal on üks väheseid ujumisi, kus aeg pole oluline. Medal jäi Eneli isiklikust ka poole sekundi kaugusele. Eks homme on Eneli ka uhkem oma saavutuse üle."

Hein lisas, et hoolealune oli finaali eel rahulik. "Eneli oli täiesti tavapärane: laulis, tantsis. Teda miski ei seganud. Kui nägime, et Eneli oli pöördes 30,6 ja teisest kohast seitsmendani olid kõik sama ajaga, siis läks pulss üles küll, aga ei - super!"

Jefimova võistleb Pariisis ka 200 meetri distantsil. "Homme magab Eneli nii kaua kui soovib ja siis käime söömas. Õhtul teeme kerge trenni ja ülehomme tuleme kahesajas starti," ütles treener.

"Ülesandmiste põhjal on ta eelviimase ajaga. Ega ülearu palju ootusi-lootusi pole. Kuna kaks nädalat saime teada, et saame seda ujuda, siis otseselt selleks treeninud ei ole."

"Aga nagu näha, siis tulemuste mõttes siin mingeid ulmeaegu ei ujuta. Mine tea, kui Eneli isikliku kanti ujub, on poolfinaal võimalik," loodab ta.