Jefimova selja taha jäänud Leedu olümpiavõitja: olen kõige eest tänulik

Pühapäeva hommikul toimunud eelujumises 1.06,24 kirja saanud Jefimova parandas õhtuses poolfinaalis aega veel ühe sajandiku võrra ja see viis ta viimasena ehk kaheksandana finaali. Meilutyte kaotas talle 66 sajandikuga ja oli kokkuvõttes 11.

27-aastase leedulanna sõnul oli tema taset Pariisi mängude eel raske hinnata. "Oleks võinud olla esimene koht, või minna ka nii. Ma ei teadnud, mida oodata. Enesetunne on iga päev erinev, aga mul pole sel hooajal olnud ka palju võistlusstarte. Olen aga rahul, nautisin võistlust, nautisin seda kogemust," rääkis Meilutyte poolfinaali järel ERR-ile.

Pariisi mängude puhul on palju räägitud sellest, et madala basseinipõhja tõttu on tulemused ka kehvemad kui teistel tiitlivõistlustel. "Ma ei tea miks, aga ajad on siin tõesti aeglasemad. Oleme sellest ka omavahel rääkinud. Ma ei tea, kas põhjus on basseinis või basseinipõhjas, aga tundub, et siin on mingi muster," nõustus leedulanna.

Meilutyte krooniti juba 15-aastaselt Londonis selle distantsi olümpiavõitjaks, hiljem on nii sel kui lühemal distantsil järgnenud veel viis pika basseini maailmameistritiitlit. "On olnud väga tagasihoidlik aeg [Pariisis], mitte ekstaatiline ega samas ka kurb. Oli tore siin koos oma tiimiga kohal olla. Nautisin siinolemist väga, olen kõige selle eest tänulik. Minu jaoks on kõik olümpiamängud erinevad olnud, aga see on neist kõige rahulikum, tasasem. Võtan siin seda kõike lihtsalt endasse. Mul on hea meel, mu perekond on samuti siin. Olen õnnelik," kinnitas Meilutye.