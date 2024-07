Zirk näeb olümpial kolme favoriiti: nemad ei pea gaasi põhja vajutama

Pariisi asuv La Defense Arena nimeline ujumishall mahutab olümpiamängude ajaks 5000 inimest ning piletid on ammu välja müüdud, sest ujumisvõistluste üheks tõmbenumbriks on kodupubliku ees võistlev Leon Marchand, kes võistleb Zirkiga 200 meetri liblikujumises.

"Meeste 200 meetri liblikujumise tase on väga huvitav, sest kolm meest tunduvad teistest olevat veidi eraldunud. Leon Marchand, Kristof Milak ja Tomoru Honda ilmselt ei pea eelujumistes gaasi põhja vajutama, kuid siis tuleb ligi 20 ujujat, kelle rekordid on 1.54-1.55 kandis ning seal eksimisruumi ei anta," sõnas veebruaris Eesti tippmargi 1.55,48-ni viinud Zirk.

Zirk märgib, et kolm aastat tagasi Tokyo mängudel osalemine oli imeline, kuid täielikku kogemust kätte ei saanud. "Tokyos oli kõik väga hästi korraldatud, kuid tühjade tribüünide ees ei saanud seda maksimaalset olümpiakogemust kätte."

"Kokkuvõttes on olümpiamängud nagu iga teine võistlus, kuid seal on lihtsalt rohkem kaameraid ja reportereid. Bassein on ikka 50 meetrit pikk ning stardipukid on samasugused nagu teistel tiitlivõistlustel. Minu jaoks on sellel võistlusel teistsugune aura, sest järgmist võimalust pead ootama neli aastat," sõnas Tokyos 13. koha pälvinud eestlane.

Zirk hüppab Pariisis lisaks 200 meetri liblikujumisele vette ka 400 meetri vabaujumises. Pärast juuni keskel toimunud Euroopa meistrivõistlusi on ta saanud korralikult treenida ja tunneb end olümpia eel hästi.

"Pärast EM-i sõitsime kaheks nädalaks Slovakkiasse enda tiimiga ja sain teha väga kvaliteetse treeningbloki. Pere oli ka kaasas, mis minu jaoks laeb emotsionaalselt akusid ning seeläbi olen parem ka treeningutel."

Zirk teeb Pariisis avastardi 27. juulil, kui on kavas meeste 400 meetri vabaujumine. Kolm päeva hiljem on kavas tema põhiala 200 meetri liblikujumine.