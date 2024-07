Patrik Kristal liitub kolmekordse Saksamaa meistriga

Premium liigas tänavu Paide ridades 17 mängus kaks väravat löönud Kristal jätkab klubide kokkuleppel Linnameeskonna esindamist kuni aasta lõpuni. Tänavu nii Eesti U-21 koondises debüüdi teinud kui ka A-koondise kutse saanud Kristal osales Paide euromängudes Bala Towni vastu, andes mõlemas kohtumises ka väravasöödu.

"Mul on suur rõõm, et alates 2025. aastast liitun 1. FC Kölniga, liikudes ühte prestiižsemasse klubisse Saksamaal. Seni annan endast kõik Paide eest, kellele võlgnen erilise tänu," kommenteeris Kristal. "Samuti tahan tänada kõiki erakordseid inimesi, kes on teinud minu teekonna seni võimalikuks ja ootan põnevusega uusi väljakutseid, mis mind Saksamaal ootavad!"

"Patrik on kindlasti praeguse jalgpallipõlvkonna suurimaid talente. Alates esimesest päevast, mil ta meie klubiga liitus, on ta olnud eeskujuks väga paljudele – oma suhtumise, töökuse ning võitjamentaliteediga," ütles Paide spordidirektor Gert Kams. "Meil on klubina ääretult hea meel, et Patrik teeb selle hooaja lõpus sammu edasi, ja mitte lihtsalt sammu, vaid suure sammu. Patrik on selle võimaluse auga välja teeninud. Köln on klubina väga pikkade traditsioonidega ning suudab Patrikule kindlasti pakkuda seda, mida tema profiiliga mängija arenguks vajab!"

"Patrik on üks huvitavamaid talente Eestis. Ta on loominguline ja dünaamiline mängija, kes tunneb end ründava poolkaitsja positsioonil äärmiselt koduselt," kiitis FC Kölni noortetöö juht Lukas Berg. "Oma noore vanuse kohta on ta mänginud palju esindusmeeskonna minuteid – seda on märgata nii väljakul kui ka väljaspool seda. Meil on väga hea meel, et Patrik liitub just 1. FC Kölniga ja näeb meid kui kõige sobivamat klubi oma arengu jätkumiseks."

76 aastat tagasi asutatud 1. FC Köln on kolmekordne Saksamaa meister ja neljakordne karikavõitja. Tänavu kevadel langeti Bundesligast aste madalamale.