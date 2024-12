Saksamaale siirduv Kristal: pigem unistan suurelt kui ei unista üldse

"Võin rahul olla selle hooajaga, sain Paides põhimeheks ja tegime eduka eurosuve. Sain A-koondise kutse, debüüdi ja ka algkoondises debüüdi. Võib rahul olla, sain ka suure ülemineku Saksamaale," võttis Kristal oma suurepärase hooaja kokku.

Eesti A-koondise ajaloo noorimaks mängijaks saanud Kristal vaatab oma tulevast karjääri ambitsioonika pilguga. "Olen öelnud, et minust saaks Eesti läbi aegade parim jalgpallur," ütles ta.

"Olen teinud osade inimeste jaoks lolle ütlusi, aga minu jaoks ei ole. Pigem unistan suurelt kui ei unista üldse. Isa (Marko - toim) ütles ka selle peale, et ütlesin neid asju, nüüd pean näitama ka. Pigem unistada suurelt ja pürgida nende poole kui mitte. Vaatab, kuidas läheb," rääkis 17-aastane talent.

Kristal rääkis, et ootab Kölni minemist väga ning on Saksamaal mängimisest arutanud ka Eesti parimaks jalgpalluriks valitud Karol Metsaga. "Mets väga nõu pole andnud. Ta ütles, et nüüd on kõik minu kätes. Ütles mulle, et seal pean olema suur Patrik, mitte väike Patrik. Seal on kõik nullis ja pean näitama inimestele, kes ma olen ja milleks ma võimeline olen," rääkis Kristal.