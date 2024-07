Morkovkina: kõik oli meie kätes ja jalgades

Mäng algas eestlannadele mitme võimalusega, paraku sai palli esimesena väravasse 18. minutil just Luksemburgi naiskond.

"Tegelikult absoluutselt kõik oli meie kätes ja jalgades. Ma hetkeseisuga ütleks, et me ei saanud võib-olla pingega hakkama, aga samas oleme väga uhked tüdrukute üle, sest iga inimene, kes on käinud väljakul, näitas meeletult sisu ja me teame, et oleme õigel teel," sõnas koondise peatreener Anastassia Morkovkina.

Teise poolaja alguses pääses lõpuks sihile ka Eesti, 50. minutil vormistas viigivärava Kristina Teern. Paraku selle järel eestlannad enam palli väravasse ei saanud ja nii lõppes kohtumine viigiliselt ning Eesti jäi kahe viigipunktiga alagrupis kolmandaks.

"No ilmselge pettumus, sest meie tulime siia ikkagi võitma ja see 1:1 ei rahulda mitte kedagi, kes Eesti naiste koondist jälgib, see 1:1 on pettumus," nentis väravavaht Karina Kork.

"Ma arvan, et realiseerimine on see, mis on meid päris pikalt alt vedanud. Oleks me nendest võimalustest mõne ära löönud, seis 2:1 ja me oleks oluliselt õnnelikumad," lisas Kork.