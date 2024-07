Pariisi linnapea käis veepuhtuse tõestamiseks Seine'is ujumas

Pariisi linnapea Anne Hidalgo täitis lubaduse ja käis Seine'i jões ujumas, et kahtlejatele tõestada, et selle vesi on piisavalt puhas, et seal olümpiamängude ujumisvõistlusi korraldada.

Hidalgo hüppas vette kolmapäeva hommikul, koos temaga proovis teiste seas jõevees ujumise ära ka Pariisi olümpia korralduskomitee esimees Tony Estanguet.

"Oleme väga kõvasti vaeva näinud. Vesi oli väga hea, kuigi pisut jahe," ütles Hidalgo pärast suplust.

Seine'is peetakse nii triatloni ujumisvõistlus kui ka avaveeujumised.

Pariisi veevärgi viimase raporti kohaselt on jõevee kvaliteet oluliselt paranenud ja peaks olema ujumiskõlblik vähemalt kuuel päeval seitsmest, kui sportlased peaksid seal ujuma. Korraldajate teatel vaadatakse iga võistluspäeva eelõhtul ja sama päeva hommikul, kas võistlust on võimalik jõevees läbi viia ja lõplik otsus tehakse koostöös tehnilise komitee, sportlaste, rahvusvaheliste alaliitude ja kohalike ametivõimudega.

"Esimesed sportlased saabuvad homme, nii et see oli väga oluline, et saime näidata, et lõpuks on Seine ujumiskõlblik ning triatloni ja avaveeujumisi saab siin korraldada," sõnas Estanguet.

Juhul kui veekvaliteet peaks taas halvenema, on korraldajatel ka varuplaan: avaveeujumine kolitaks Vaires-sur-Marne'i, kus muidu võistlevad sõudjad ja aerutajad ning triatlon muudetaks duatloniks.

Pariisi olümpiamängud algavad ametlikult 26. juulil, ka avatseremoonia on plaanis pidada Seine'i jõel.