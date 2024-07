Varuplaan viib olümpiaujujad sõudjate ja aerutajate juurde

Pariisi olümpiamängude korraldajad on avaveeujumise võistlustele valmistamas ette plaan B juhuks, kui Seine'i jõe kvaliteet ei vasta nõuetele.

Seine'i jõele on planeeritud lisaks avaveeujumise võistlustele ka triatloni ujumisdistantsid, kuid pikka aega on olnud üleval küsimus, kas vesi on selleks piisavalt puhas.

Pariisi ametiasutuste andmetel on enterokokkide ja kolibakterite tase olnud perioodil 24. juuni kuni 2. juuli normi piires kuuel päeval üheksast.

Vee kvaliteet sõltub muu hulgas ka sademetest ja temperatuurist. Lähiajal lubatakse selles osas soodsat ilma.

Kui aga baktereid on sportlaste turvalisuse tagamiseks liiga palju, siis planeerivad korraldajad viia 10 kilomeetri avaveeujumise distantsid üle Vaires-sur-Marne'i, mis võõrustab ka sõudmise ja aerutamise võistlusi.

Rahvusvahelise triatloniliidu reeglid lubavad aga viimase võistlusena korraldada triatloni asemel duatlon ehk järgi jääks üksnes jalgrattaspordist ja jooksmisest koosnevad võistlused. Varem pole sellist hädalahendust olümpiamängudel kasutada tulnud.

Pariis on Seine'i jõe puhastamisega juba pikka aega vaeva näinud, et inimesed saaks selles taas ujuda nagu 1900. aasta olümpiamängudel. Eelolümpia võistlused tuli aga ära jätta, sest mullu suvel rikkus vee kvaliteedi probleem kanalisatsiooniga.