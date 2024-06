Seine'i jõgi on siiani olümpiamängudeks liiga räpane

Pariisi linn võttis Seine'i jõe olümpiamängudel kasutamise plaanidesse koheselt, kui kuulutati, et olümpiamängud Prantsusmaa pealinnas toimuvad. Eelmise aasta suvel sai linn häid uudiseid, kuid veekvaliteeti hinnati kõrgelt, aga tänavu võetud testidest on tuvastatud murettekitavalt palju soolekepikese Escherichia coli baktereid.

"AK. Nädal" uuris maikuus Seine'i jõe uut veereservuaari ning Pariisi olümpiamängude korralduskomitee president Tony Estanguet ütles ERR-ile, et jõe puhastamine ning ujumiskõlbulikuks tegemisse on suure panuse teinud nii Pariis kui riik ise.

Pariisi linnapea asetäitja Emmanuel Gregoire kinnitas, et linn tahab järgmisest aastast jõe kõigile elanikele kasutamiseks avada. "Oleme teinud kõik, mis võimalik, et viia olümpiamänge läbi Seine'is ja garanteerida, et seal saab suvel ujuda. Sel suvel on see loomulikult ainult spordiüritusteks, aga 2025. aastal saavad kõik seal ujuda," ütles linnajuht toona.

Eelmisel nädalal selgusid aga viimased analüüsitulemused ning Prantsusmaa väljaanne Le Monde kirjutas, et vähemalt 16. juuni seisuga on Seine ikka liiga räpane. "Seine'ist võetud proovid ei vasta standarditele, mis me suveks kehtestasime," ütles Pariisi prefekt Marc Guillaume.

Analüüsi põhjal on Pariisis olnud viimasel ajal liigselt vihmane ilm, mis on toonud esile suure koguse kolibakterit. Testitulemused näitavad, et E. coli bakteri tase oli mõnes kohas neli korda suurem kui soovitatud.

Paistab, et linn ei anna aga kuulsa jõe osas alla, sest alternatiivset võistluspaika ujumismaratoni ja triatloni ujumisdistantsi jaoks välja toodud pole. Estanguet ütles veel kevadel, et üks variant on ka need võistlused ära jätta. Le Monde kirjutas nüüd, et korraldajate plaan on pigem võistlusi paar päeva edasi lükata ning need siis vajadusel ära jätta kui et need mujale kolida.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil ning lõppevad 11. augustil. Ujumismaratonid on kavas 28. juulil, meeste ja naiste triatlon vastavalt 30. ja 31. juulil ning teatetriatlon 5. augustil.