Pariis üritab Seine'i jõge olümpiamängudeks bakteritest puhastada

2016. aastal hakati Seine'i jõge puhastama eesmärgiga see taas linnaelanikele ujumiskõlblikuks teha. Plaanile on oma toetust väljendanud ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Jões ujumine keelustati 1923. aastal.

Eelmisel aastal said korraldajad häid uudiseid, kui veekvaliteet oli "suurepärane", kuid paar kuud hiljem tuvastati triatloni testvõistlustel, et jõevee kvaliteet ei olnud ujumisdistantsideks siiski kõlblik. Eelmisel nädalal analüüsitud proovides midagi head polnud ning proovidega tegelenud ettevõte Surfrider Foundation leidis jõest murettekitavalt palju soolekepikese Escherichia coli baktereid.

"Me teame, et see on suur katsumus. Me saame võistlusi vihma tõttu edasi lükata. Kuna need võistlused on üsna kava alguses, võime paremaid tingimusi oodata. Oleme enesekindlad, et saame Seine'i kasutada," ütles korralduskomitee esimees Estanguet.

Olümpiamängudel tahetakse kuulsat jõge kasutada ujumismaratonideks ning triatloniks. "Meile jääb veel otsus ujumine ära jätta. See on rahvusvahelise alaliidu reeglistikus sees. Loomulikult tahame seda vältida," lisas Estanguet.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil ning lõppevad 11. augustil. Ujumismaratonid on kavas 28. juulil, meeste ja naiste triatlon vastavalt 30. ja 31. juulil ning teatetriatlon 5. augustil.