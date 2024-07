Selgus Prantsusmaa jalgpallikoondis koduseks olümpiaks

Pariisi olümpiaturniiril osalemise vastu tundsid huvi ka mitmed absoluutsed tipud nagu Kylian Mbappe ja Antoine Griezmann, kuid näiteks Mbappe puhul ei lubanud tema värske koduklubi Madridi Real ründajal ühel suvel kahel suurturniiril osaleda.

Mbappe ja Griezmann kuulusid Euroopa meistrivõistlustel poolfinaaliga piirdunud Prantsusmaa koosseisu, nagu ka PSG-s mängivad Warren Zaire-Emery ja Bradley Barcola, kes kuulusid juunis avaldatud eelvalikusse.

Olümpiakoondise tuntuim liige on 33-aastane Lyoni Olympique'i ründaja Alexandre Lacazette, kes valiti 2019. aastal Londoni Arsenali aasta mängijaks ja kes on pidanud 16 kohtumist ka Prantsusmaa A-koondise eest.

⚽️



The players who will represent France at the @Paris2024 #BleuCollectif pic.twitter.com/9jMIqYXZtR