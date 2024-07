Spordi- ja olümpiafilmide festival toob Tartusse inspireerivad spordifilmid

Filmiprogramm keskendub sel aastal küsimustele, mis paneksid mõtlema ka järeltulevatele põlvedele, võrdõiguslikkusele ja jätkusuutlikkusele spordis. Päeva esimeste filmiseansside järel toimuvatel aruteludel diskuteerivad oma ala eksperdid filmis toimunu ja seal käsitletava teema üle Eesti kontekstist ja ühiskonnast lähtuvalt.

"Filmid, mida tänavusel festivalil näitame, toovad esile spordi sügavamad tähendused ja väärtused, andes meile võimaluse arutleda selle üle, kuidas neid edasi anda järgmistele põlvkondadele," selgitas spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun. "Spordi kaudu saame õpetada austust teiste vastu, tugevdada sõprussuhteid ja näidata, kui oluline on eneseületamine ja pidev areng. Loodame, et need väärtused jõuavad vaatajani ning inspireeriksid neid kasutama ka väljaspool spordiväljakut," lisas ta.

Koostöö Tartu 2024 Kultuuripealinnaga avardab SOFFi haaret, võimaldades festivalil jõuda laiemale publikule ning rikastada Tartu kultuurielu. "SOFF on suurepärane võimalus tuua esile spordi ja kultuuri vahelised seosed. Meie koostöö Tartu kultuuripealinna programmiga annab festivalile veelgi suurema tähenduse ja ulatuse ning eriti tore on asjaolu, et saame näidata spektrit Euroopa spordifilmidest aastal, mil spordimuuseum nomineeriti Euroopa aasta muuseumi auhinnale," sõnas spordimuuseumi arendusjuht Ingris Suvi.

Festivali linastused toimuvad Tartu Elektriteatris ning kõik seansid on vaatajaile tasuta. SOFF 2024 on osaliselt ligipäästetav kuulmisraskustega inimestele ja filmivalikul on arvestatud, et sellest saaksid osa nii suured kui väikesed filmisõbrad. Festivali kavaga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Filmid aitavad vaatajateni tuua Eesti Joonisfilm, Vita Pictura ning Iiri, Saksamaa ja Austria Suursaatkonnad Eestis.

SOFF on Eesti esimene ja ainus spordifilmide festival, mille ellukutsujaks on Tartus asuv Eesti Spordi – ja Olümpiamuuseum. Spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF 2024 on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.