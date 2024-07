FC Floraga liitus keskkaitsja Andreas Vaher

"Mul on väga hea meel siin olla! Tunded ja emotsioonid on erakordselt positiivsed! Meeskond võttis mind imeliselt vastu, esimene nädal treeningutel kulges kenasti ja vaatan lootusrikkalt tulevikku," ütles Vaher.

Vaher võib teha oma debüüdi FC Flora särgis juba eeloleval neljapäeval toimuvas Tallinna derbis FCI Levadia vastu. "Teoreetiliselt oleks mul võimalus meeskonda aidata, kuna lepingud on tehtud ja üleminek saab selleks ajaks vormistatud, aga peatreener otsustab, kas olen valmis või mitte," sõnas klubi värske täiendus. "Meil seisab ees kõige raskem kuu, mis toob kaasa kõrge kvaliteediga euromängud. Soovime väga olla edukad nii Euroopas kui Premium Liigas järelejäänud hooaja vältel."

Andreas Vaher alustas jalgpalliteed Nõmme Kalju FC-s ning liikus sealt edasi FC Nõmme Unitedisse. 2020. aasta suvel liitus ta FC Flora U-21 meeskonnaga, kelle ridades lõi kaasa 16 Esiliiga mängus. 2021. aasta veebruarist kuni 2022. aasta kevadeni mängis keskkaitsja Itaalia klubi SPAL noortemeeskondade eest ning siirdus eelmise aasta jaanuaris Saksamaale SC Freiburgi. Tänavu jaanuaris sõlmis Vaher lepingu Soome suurklubiga HJK, kus mänguaega kogunes kasinalt.

"HJK-s veedetud aeg oli minu jaoks väga arendav nii inimese kui jalgpallurina. Jalgpalli tundvad inimesed teavad, kui raske on HJK-sse saada. Loomulikult oleksin tahtnud rohkem mängida, aga kui kusagil uksed sulguvad, siis alati leidub koht, kus meelepärased mänguvõimalused avanevad. Ei ole tähtis, millal ja kui palju sa mängid, vaid see, et kui sa mängid, siis kuidas sa mängid," tõdes Vaher.

Klubi värskeim täiendus soovib pakkuda FC Flora fännidele ja kogukonna liikmetele eelkõige ilusat ja atraktiivset jalgpalli. "Soovin, et inimesed naudiksid seda, mida me hinge ja südamega teeme! Ootan põnevusega eelseisvaid nädalaid," kinnitas ta.

"Tunneme Andreas Vaherit väga hästi ajast, mil ta mängis meie duubelvõistkonna eest. Sealt edasi oleme tema arengut pingsalt jälginud ja tema tegemistega ennast kursis hoidnud. Andreas on kaitsja, kellele meeldib duellides kontaktselt mängida. Palliga soovib ta leida läbistavaid sööte ja algatada rünnakuid. Tema tõsimeelsus ja sihikindlus on väärtused, mis sobituvad meie keskkonda," kommenteeris FC Flora peatreener Norbert Hurt.

Andreas Vaher tegi Eesti koondises debüüdi tänavu 12. jaanuaril Paphoses peetud maavõistluses Rootsiga, mängides kogu kohtumise, samuti osales ta Eesti U-21 koondise koosseisus juuni alguses peetud Balti Turniiril. Varem on Vaher esindanud kõiki Eesti noortekoondisi.