EM-ilt eemale jäetud Katrina Lehis otsib abi kohtult

Vastavast vehklemisliidu reeglitele tulnuks Euroopa meistrivõistlustele sõitev koondis moodustada põhimõttel "kolm pluss üks" ehk kolm sportlast Eesti edetabeli alusel ja üks peatreener Kaido Kaaberma valikul.

Lehis on Eesti tabelis teine ja advokaat Mart Parindi sõnul loodetakse, et kohus pakub Lehisele esialgset õiguskaitset ehk kohustab alaliitu olümpiavõitjat koondisse lisama.

"Katrina võistlustel osalemine on seotud otseselt tema alandlikkusega peatreeneri ja juhatuse ees. Sellest alandlikkusest sõltub see, millistele võistlustele ta täna pääseb," sõnas Parind teisipäeval pressikonverentsil.

"Eesti meistrivõistlustele peaks ta pääsema, aga MK- ja GP-etapid sõltuvad juba alaliidu tujudest. Väga lihtne on Katrinat sinna mitte üles anda, sest siis pole meil ka hiljem probleemi tiitlivõistluste koondise kinnitamisega."

Parindi sõnul pole tegemist spekulatsiooniga, vaid alaliit on juba vastavaid katseid teinud. "Vehklemisliidu juhatuse liikmed vastutavad selle valeliku otsuse eest," jätkas ta. "Kõigil selle liikmetel on juba täna võimalus see otsus omaalgatuslikult ringi vaadata."

Ootusärevuses treenimine ja tundmine, et sind ei taheta, on raputanud Lehise vaimset tervist. "Mis seal salata. Kui see on sinu elutöö, mida sa teed igapäevaselt, mille pärast kannatavad mina ja minu perekond ja siis võetakse lihtsalt kuskilt mingi tahtmine sellele kriips peale tõmmata - see raputab," lausus ta.

"See pole mitte füüsiline, vaid vaimne raputus. Kui tippsportlane niigi on päevast päeva piiri peal nii füüsiliselt kui ka vaimselt, siis võite vaid ette kujutada, mida see teeb siis vaimsele tervisele. Mis seal salata - ma olen pidanud ka sellega palju tööd tegema."

***

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas esmaspäeval vehklemisliidu juhatusele kinnitamiseks nii individuaal- kui naiskonnavõistluseks koosseisu, kuhu Eesti edetabeli põhjal kuuluvad Nelli Differt, Irina Embrich ja Erika Kirpu ning peatreeneri valikul Julia Beljajeva.

Katrina Lehis on koduses edetabelis Differti järel teisel kohal ning peaks samuti EM-ile sõitma, ent alaliidu ja peatreeneri hinnangul seadis ta isiklikud huvid võistkonna omadest kõrgemale ja seetõttu teda ei kaasatud.

"Seoses rahaliste vahendite piiratusega on Eesti Vehklemisliidul võimalik 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustele saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluses ja osalevad ka individuaalselt," selgitas alaliidu president Peeter Järvelaid ERR-ile.

"Katrina Lehis on 20.11.2023 teatanud, et ei soovi võistkonnavõistluses osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud (ta on osalenud MK- ja GP-etappide individuaalvõistlustel). Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EM-i võistkonda arvata," lisas Järvelaid.

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused peetakse 18.–21. juunini Šveitsis.