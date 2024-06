Janek Õiglane kibeleb EM-ile: tiitlivõistlustel tunnen end nagu kodus

Õiglane on viimase aasta jooksul suurt rõhku pannud eelkõige kiirusele ja plahvatuslikkusele. "Ma pole sel aastal võistlenud, kuid muidu on olemine hea. Ma tunnen end kiiruse mõttes päris hästi. Plahvatuslikkuses võiksin veidi parem olla, sest see võib hüppealasid ja heitealasid mõjutada. Aga kiirusega olen kõige rohkem rahul ja usun, et tänu sellele on ka üleüldine vorm hea," rääkis Õiglane ERR-ile.

Eelmisel aastal Budapesti MM-il isikliku rekordi 8524 punkti peale viinud Õiglane pole tänavu ühtegi kümnevõistlust veel lõpetanud. Aprillis osales ta USA-s Californias toimunud kümnevõistlusel, kuid otsustas pärast kolmandat ala kannakõõlusse vigastuse tõttu katkestada.

"EM-i reglemendis on kirjas, et üks kümnevõistlus võiks selja taga olla. See pani mulle pähe mõtte, et kus esimest teha. Tahtsin Californias võistelda. Mul oli pilet olemas, läksin sinna, aga lõpuks tegin ainult kolm ala. Tervis sel hetkel ei lubanud ning ma ei hakanud riskima.

See, et EM tavatult vara toimub, mind otseselt ei mõjuta. Kui oled vaimselt valmis, siis on kõik hästi. Ideaalis oleksin tahtnud ühe kümnevõistluse kokku panna, et teada, kuidas keha teisel päeval reageerib, ent ma ei muretse. Ma teen niikuinii aastas umbes kaks kümnevõistlust ja olen enam-vähem kogenud sportlane. Seega ma ei pea selliste asjade pärast muretsema. Pigem tuleb lihtsalt momenti nautida ja enne võistlust enesekindel olla. Kui suudad seda teha, siis tuleb resultaat päris hea," selgitas Õiglane.

EM-i võõrustav Rooma olümpiastaadion on Õiglasele meeltmööda. "Mulle meeldib, kui staadion on selline kinnine katel, sest jooksualasid on hea teha ja tuule mõju on väike. Mulle sobib see paremini. Kui rahvast on areenil, siis see annab mulle kõvasti juurde. Tiitlivõistluste õhustik on mulle väga lähedane ja seal tunnen end nagu kodus."

Mitmevõistlejate seas tekitas möödunud nädalal poleemikat maailmarekordi omanik Kevin Mayer, kes sai EM-ile tänu vabapääsmele. Kogenud prantslane ei täitnud EM-normi ja tal on praeguse seisuga täitmata ka OM-norm.

"See oli vähe kummaline. Mina isiklikult tahan, et ta saaks olümpiale. Ta on kergejõustikus kõige suurem nimi ja kui tema on Pariisis võistlemas, siis ma tean, et rahvas tuleb vaatama ja elab kaasa. Ma pooldan pigem seda, et ta saaks vabapääsme olümpiale," sõnas Õiglane.

Milliste ootustega läheb Õiglane nädala lõpus algavale EM-ile vastu? "Emotsioon on üks põhjus, miks ma kümnevõistlust teen. Seda trennist kätte ei saa. Tiitlivõistluste õhkkond on see, mis mind selle ala juures kütkestab.

EM-iks mul erilist plaani ei ole," jätkas Õiglane. "Põhieesmärk on ikkagi Pariisiks terve olla. See ei tähenda, et ma lähen EM-ile halba tulemust tegema. Kindlasti annan endast parima ja võitlen kõrge koha eest. EM-il on suurem võimalus medal võita. OM-il läheb tase 9000 punkti peale, medaliks läheb vaja 8800-9000 punkti. See on vähe rängem kui EM, kus võib medali 8500-ga võtta," sõnas Õiglane.

Euroopa meistrivõistlused toimuvad Roomas 7.-12. juunini. Meeste kümnevõistlus on kavas 10. ja 11. juunil.