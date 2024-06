Adam Kelly jäi EM-il esimesena lõppvõistluselt välja

Vasaraheites sai Kelly teisel katsel kirja 73.92, millega oli enda grupis kuues ja kahe grupi kokkuvõttes 13. ehk jäi enda debüüdil esimesena lõppvõistluselt välja. Viimasena pääses lõppvõistlusele kreeklane Konstantinos Zaltos, kes heitis 74.49. Kvalifikatsiooninormi 77 meetrit täitis vaid kolm meest.

"Viimasele katsele minnes teadsin juba, et olen 13. kohal. 73.90 on minu jaoks juba päris korralik tulemus, aga teadsin, et pean palju juurde panema, et finaali jõuda. Proovisin natuke panna, aga tehnika läks kahjuks käest," tunnistas Kelly ERR-ile.

Kelly avaldas, et võistlusnärvi tõttu oli tal keeruline öösel magada. "Aga kasutasin närvipinge ära ja tegin enda paremuselt teise tulemuse sel hooajal. Olen tulemusega päris rahul," rõõmustas ta. "Minu eesmärk oli teha 74 meetrit. Kergejõustikus saan ainult teha oma tulemust, ei saa teisi kontrollida. Ja see oli läbi ajaloo kõige tasavägisem vasaraheite kvalifikatsioon EM-il, siis selles mõttes olen õnnelik, et tegin enda tulemuse ära. Lihtsalt järgmiseks tiitlivõistluseks soovin nii, et viimane katse oleks parem, et mul oleks tehnika ja jõudu rohkem, et see pool meetrit leida."