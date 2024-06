Adam Kelly: tahaksin igal võistlusel vähemalt 74 meetrit heita

Eesti juurtega, ent USA-s üles kasvanud vasaraheitja võistles suurel areenil viimati möödunud aastal Poolas Euroopa mängudel. "Eelmisel aastal tegin Poolas hooaja parima võistluse. Kahjuks ma pärast seda tiitlivõistlustele ei jõudnud. Sügisel ja talvel oli väga raske treeningperiood," rääkis Kelly ERR-ile.

"Kuna sel aastal toimuvad Pariisi olümpiamängud, siis mõtlen selle peale, aga kui olen Roomas, siis keskendun ainult EM-ile. Annan endast kõik, et tiitlivõistlustel hea tulemus teha," lisas ta.

Kelly on sel aastal ainult korra üle 74 meetri heitnud. "Tahaksin igal võistlusel vähemalt 74 meetrit heita. Stabiilsuse üle olen õnnelik, kuid tean, et minu eesmärkide täitmiseks sellest ei piisa. Pean 74-75 meetri joone uuesti ületama, et oleks võimalus Pariisi minna."

Kindlat lõppkohta või -tulemust Kelly ei sihi. "Ma ei tea, mis tipptulemus on. Ma proovin selle peale mitte mõelda. Ma olen isikliku rekordi vormis, aga pean oma tehnikat jälgima, siis tuleb."

Meeste vasaraheite kvalifikatsioon algab laupäeval kell 11.05. Otsepilti vahendavad ETV ja ERR-i spordiportaal.