Rasmus Mägi: aasta lõpuks on rohkem mehi alla 48 sekundi kui kunagi varem

Sel reedel algavad Roomas kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Tõkkejooksja Rasmus Mägi tõdeb, et tema ala on konkurentsitihedam kui kunagi varem.

2014. aastal EM-il hõbemedali võitnud Mägi on tänavu jooksuvormi testinud kolmel Teemantliiga etapil. Viimati möödunud pühapäeval Stockholmis, kus ta saavutas viienda koha ajaga 48,72.

"Nende võistluste puhul oli kõige olulisem see, et saaksin võistlema hakata ja piisavalt hea tundega, et ei oleks ega tekiks mingisuguseid muresid. Selles mõttes on hästi läinud, et tervis on korras ja midagi kuskilt paigast ära ei ole. Võistlussituatsioonis peab ennast kindlasti proovile panema. Ühe stardi pealt EM-ile minna oleks natukene nadi," rääkis Mägi ERR-ile.

Tõketevahelised sammud pole veel paika pandud. "Eks ma lõplikult panen selle alati jooksus paika, aga loomulikult on meil peas ideaalid olemas ja teada. Liiga suuri muutusi ega riske pole. Mul on lihtsalt vaja rütm võimalikult sujuvaks saada, sest see annab kõige parema tulemuse. Sujuv minek on minu jaoks võtmesõna," märkis Mägi.

Mägi hinnangul on meeste 400 meetri tõkkejooksus konkurents tihedam kui kunagi varem. "EM-il on päris mitmeid eurooplasi, kes suudavad ja tahavad üllatada. Aasta lõpuks on meil rohkem alla 48 sekundi mehi kui kunagi varem. Seda nii Euroopas kui ka üleüldse maailmas."

Mägi puhkab paar päeva kodumaal, enne kui sõidab Itaalia pealinna võistlema. "EM toimub küllaltki vara. Proovisime võistlused ja treeningud selle järgi sobitada. Laagrid said mai keskpaigaks läbi ja siis tulid võistlused, aga ma usun, et olen EM-iks taastunud. EM annab kindlasti tagasisidet olümpiamängudeks, et mida või kuidas veel paremini valmistuda."

Euroopa meistrivõistlused toimuvad Roomas 7.–12. juunil. 400 m tõkkejooksu eeljooksud peetakse 9. juunil, poolfinaalid 10. juunil ja finaal 11. juunil.