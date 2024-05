Apellatsioonikolleegium tühistas Priinitsale määratud karistuse

Apellatsioonikolleegium leidis, et Sten Priinits ei ole toime pannud dopinguvastase reegli rikkumist EDR art 2.4 tähenduses, kuna ei ole kolmel korral kaheteistkümne kuu jooksul puudunud testimiselt või jätnud asukohateavet esitamata. Apellatsioonikolleegium tuvastas, et sportlane puudus testimiselt või jättis asukohateave esitamata kahel korral, seisab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) kodulehel avaldatud teates.

Kolmanda, sportlasele etteheidetava nurjunud testimiskatse osas leidis apellatsioonikolleegium, et EADSE ei ole tõendanud, et testija tegi kõik "mõistlikult võimaliku", et saavutada kontakti testimise asukohas viibinud sportlasega. Apellatsioonikolleegium asus seisukohale, et olukorras, kus sportlane on oma asukoha määratlenud kortermajas asuva korteri täpsusega, on testija ülesanne teha endast "mõistlikult võimalik", et jõuda nimetatud asukohta, mh tuvastada ja tõenduslikku kvaliteeti omavas vormis fikseerida kõik objektiivsed takistused, mis asukohta jõudmist piiravad või välistavad (nt lukustatud aed, lukustatud kortermaja välisuks, uksekella ja fonolukku puudumine). Apellatsioonikolleegium tuvastas, et testija ei teinud katset aiaväravat ja kortermaja välisust avada (mh veendunud selles, kas need olid lukustatud). Seetõttu ei teinud testija apellatsioonikolleegiumi hinnangul ka endast "mõistlikult võimalikku", et saavutada sportlasega kontakt testimise asukohas.

Samas toonitas kolleegium, et sõltumata apellatsioonikolleegiumi otsusest on sportlase korduv asukohateabe esitamisega seotud reeglite rikkumine taunitav. "Tippsportlane, kes on samuti ka treener, peab kandma head hoolt selle eest, et järgib punktuaalselt dopinguvastaseid reegleid ning teeb igal hetkel endast oleneva, et hoiduda asukohateabega seotud rikkumiste toime panemisest," seisis teates. "Kolleegium kutsub sportlast üles paremini mõistma ja mõtestama oma rolli ja eeskujuks olemist tippsportlase ja treenerina, nende rollidega kaasnevat vastutust ja olema enda osas nõudlikum ausa spordi reeglite järgimisel."

"Eksimine on inimlik," tõdes Priinits Delfile. "Kui poleks otsust edasi kaevanud ja süüdi jäänud, ei oleks teadnud, kumb meist eksis. Kas mul on põhjust olla nördinud, et ei saanud Eesti Antidopingu otsuse tõttu osaleda Pariisi olümpia kvalifikatsiooniturniiril? Kindlasti olen. Ja kurb. Kõik need kaks kuud, mis minu süüdimõistmisele järgnes, oli elu suurim stress. Ei soovitaks kellelgi sattuda sellisesse olukorda, kuhu sattusin ja neid emotsioone kogeda."