Kergejõustiku EM-il esindab Eestit 19-liikmeline koondis

Selgunud on kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel osalev Eesti koondis. Roomasse sõidab 19 Eesti sportlast.

400 m tõkkejooksus on stardis suurte tiitlivõistluste kogemustega Rasmus Mägi, kellel on ette näidata 2014. aasta EM-i hõbemedal. Kümnevõistluses esindavad koondist 2022. aasta EM-pronks Janek Õiglane, 2024. aasta sise-MM-i pronks Johannes Erm ning 2023. aasta sise-EM pronks Risto Lillemets.

Poolmaratonis on samuti stardis kolm eestlast: Leonid Latsepov, Tiidrek Nurme ja Olavi Allase. 100 m sprindis tuleb starti Karl Erik Nazarov. Oma tiitlivõistluste debüüdi teevad vasaraheitja Adam Kelly ja kuulitõukaja Jander Heil.

Esimest korda kvalifitseerus tiitlivõistlustele Eesti naiste 4x100 m teatenelik, kuhu kuuluvad Ann Marii Kivikas, Miia Ott, Diana Suumann, Kreete Verlin ning varuvõistlejana Johanna Ilves. Ann Marii Kivikas osaleb individuaalselt ka 200 m jooksus.

Kõrgushüppes osaleb Elisabeth Pihela ja odaviskes Gedly Tugi. Tiitlivõistluste debüüdi teevad Marleen Mülla teivashüppes ja Laura Maasik 3000 m takistusjooksus.

Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordijuht Kristel Berendsen rõõmustas koondise suuruse üle: "Koondise liikmete arv osutus oodatust suuremaks ning hea meel on tõdeda, et sõidame Rooma lausa 19 sportlasega. Eesti fännidel jagub nii kohapeal kui telekate ees põnevust terve EM-i vältel, sest hea õnnestumise korral on meie sportlased stardis kõikidel päevadel."

Berendsen lisas veel, et olümpiaks valmistuvatel sportlastel on EM-i näol tegemist olulise peaprooviga.

Euroopa meistrivõistlused toimuvad Roomas 7.-12. juunini, võistlusi näeb otseülekandes ERR-i kanalitelt.