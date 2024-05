Roosnupp karikafinaali eel: meile sobib iga kolme päeva tagant mängimine

Eesti meistrivõistluste liider Levadia ning hetkel liigatabelis kolmandat kohta hoidev Paide Linnameeskond on sel aastal kohtunud kaks korda. Mõlemad mängud on võitnud Levadia. Meeskonnad käisid väljakul ka paar päeva tagasi, kui Paide kaotas liigamängus Kaljule ja Levadia mängis Kaleviga viiki

"Meeskond on väga hästi valmis. Meile kui suurele meeskonnale sobib iga kolme päeva tagant mängimine. Seda vähem on pikki trenninädalaid ja rohkem on jalgpalli ja mängimist, mis igale profisportlasele meeldib," sõnas Levadia poolkaitsja Mark Oliver Roosnupp.

"Meeleolu on väga hea, et see on karikafinaal ja meil on mängu lõpus võimalik üks karikas üles tõsta ja seda igapäev ei juhtu," lisas ta.

Paidel mõned puudujad vigastuste tõttu on, kuid meeskonna ühe noorima mängija Patrik Kristali arvates see neid ei sega ning võistkond on heas meeleolus.

"Ma arvan, et me oleme väga valmis. Meeskond on heas tujus, heas vaimus ja ma arvan, et tuleb võit," sõnas Kristal. "Ma arvan, et see oleks väga oluline. Annaks meile hea energia ja uue alguse Premium Liigale, kui see jätkub. Paar kaotust on küll tulnud, aga ma arvan, et kui karikas võidetakse, siis sealt on hea edasi minna."

Ühtlasi selgub laupäeval ka naiste karikavõitja, kui finaalis lähevad omavahel vastamisi FC Flora ja JK Tabasalu.