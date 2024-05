Finaalseeria avamängu vaheajal toimub NBA-st inspireeritud viskevõistlus

Tänavu NBA Tähtede mängul toimunud Stephen Curry ja Sabrina Ionescu viskevõistlusest inspireeritud üritus on võimalus teha head: meistriliiga nimisponsor PAF korrutab Riismaa skoori 25 euroga ning annetab selle Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule noorkohtunik Robini toetuseks, kellel avastati 2022. aasta lõpus ajuripatsi kasvaja ning kes möödunud kuul käis Saksamaal keerukal operatsioonil.

LHV naiste meistriliiga korrutab Asi punktisumma 25 euroga ning toetab Eesti Vähiliitu, et koguda raha uue mobiilse kompuutertomograafi jaoks, mis võimaldab nii kopsuvähi sõeluuringuid kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid teha inimeste elukohtade lähedal, ka väljaspool suurlinnu.

"Tegu on väga ägeda ideega! Viskama olen valmis kasvõi unepealt, aga selleks, et Anna Gretile ära panna, pean täieliku keskendumisega peale tulema," sõnas Riismaa suure võistluse eel.

Asi ei jäänud võlgu ning lisas: "Olen sada protsenti nõus, et heategevuslik viskevõistlus on väga tore idee - usun, et võib oodata veidi närvikõdi. Joonase näol on tegemist väga stabiilse viskajaga, aga ega ma end kehvemaks ei pea. Siiski pean võidu jaoks oma parima esitusega kohale tulema."

Viskevõistluse reeglid on lihtsad, mõlemal mängijal on traditsioonilised viis kohta ja viis palli. Riismaa viskab suurus 7 palliga ning Asi naiste palli ehk suurus 6 palliga. "Ballzy Moneyball" ehk iga koha viimaseks palliks, mis on väärt kaks punkti, on Ballzy tänavakorvpalli pall ehk suurus 6 ja raskus 7 pall.

Finaalseeria avamäng toimub kolmapäeval kell 19.30 Kalevi Spordihallis.