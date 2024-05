Koitmaa MM-i eelõhtul: Kanada on suursoosik, Läti läheb suurte ootustega

Tšehhis algavad reedel enam kui kaks nädalat kestvad jäähoki maailmameistrivõistlused, kus tiitel on kaitsta Kanada meeskonnal. Eesti Rahvusringhääling näitab MM-turniirilt otseülekandes 30 mängu.

Viimasest neljast MM-turniirist on kaks võitnud Kanada ja kaks Soome. Eelmisel aastal Tamperes alistas Kanada finaalis üllatuslikult nii kaugele jõudnud Saksamaa, kes on koos Šveitsiga üllatusvõimelised tänavugi. Kanada ja Soome kõrval võib suurimateks kullasoosikuteks lugeda veel USA, Rootsi ja Tšehhi.

"Kanada on kindlasti suursoosik, neil on väga-väga hea koosseis. Aga miks mitte kõik teised tugevad sealt kõrvalt: Rootsi, Soome, sellesse ringi sobib ka USA. Kindlasti korraldaja Tšehhi läheb turniirile vastu suurte ootustega, neil on viimasest MM-tiitlist lausa 14 aastat möödas," rääkis Eesti koondise väravavaht ning MM-il ERR-i kommentaatorina töötav Villem-Henrik Koitmaa.

Läti üllatas eelmisel MM-il ajaloo esimese hokimedaliga maailmameistrivõistlustelt, kui pronksimängus võideti USA-d. Nüüdki on meeskonnas head väravavahid ja kuhjaga MM-turniiride karastust.

"Seda kogemust on Läti meeskonnas, kui ma ei eksi, vist ligi 700 MM-i mängu jagu. Arvan, et Läti läheb väga suurte ootustega ja arvestades nende kogemust, siis nad ei tunne liigselt pinget," sõnas Koitmaa.

Eesti Rahvusringhääling toob 10. kuni 26. maini oma kanalites vaatajani otseülekandes 30 MM-mängu ja neist kolm juba reedel. Turniiri esimesel päeval on kohe vastamisi Tšehhi ja Soome, mida näitab ETV2 kell 21.15.