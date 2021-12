Pariisi olümpia avatseremoonial tulevad sportlased rahva ette paatides

2024. aasta olümpiamängude korralduskomitee juht Tony Estanguet tegi ettepaneku, et jõgi võiks olla avatseremoonia toimumiskohaks. Esmaspäevasel pressikonverentsil kinnitas ta, et olümpia korralduskomitee ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee on asukoha heaks kiitnud.

Estanguet ütles, et eesmärk on muuta avatseremoonia kõigile avatumaks ja prognooside kohaselt saab sündmust vaatama minna kümme korda rohkem inimesi, võrreldes tavapärase staadioni keskkonnaga.

Olümpiamängude korralduskomitee ütles, et tuhanded pealtvaatajad saavad avatseremoonial osaleda tasuta. Samas on ka tsoonid, kuhu saab vaid piletiga.

Prantsusmaa pealinnas toimuvat tseremooniat oodatakse jälgima umbes 600 000 inimest.

Korraldajate sõnul sõidavad sportlased ja delegatsioonid jõel umbes 170 paadiga.

Estangue ütles, et kuue kilomeetri pikkune teekond võimaldab neil täielikult näidata Pariisi ilu, sealhulgas tähtsamaid vaatamisväärsuseid: Pariisi Jumalaema kirikut, Louvre'i muuseumit ja Place de la Concorde'i väljakut.

Olümpia korraldajad ütlesid, et nad on alates 2021. aasta algusest pidanud turvalisuse teemal 50 kohtumist ning seni pole mingeid probleeme tuvastatud.

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia toimub 26. juulil 2024. aastal.

26/07/2024 - Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe